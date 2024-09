Baloise wächst im attraktiven Nichtlebengeschäft und erzielt ansprechenden Gewinn trotz erhöhter Schadenlast

Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Basel, 12. September 2024.

Semesterabschluss in Kürze

Der Aktionärsgewinn für das 1. Semester 2024 verbesserte sich um 6.9% auf CHF 219.8 Mio. (1. Semester 2023: CHF 205.7 Mio.)

Das Geschäftsvolumen lag im Vergleich zur Vorjahresperiode aufgrund nachteiliger Währungseffekte um 0.9% tiefer bei CHF 5’293.0 Mio. (1. Semester 2023: CHF 5'339.9 Mio.). Währungsbereinigt erzielten wir ein leichtes Wachstum von 0.3%

Das Prämienvolumen im Nichtlebengeschäft stieg währungsbereinigt erneut um sehr gute 4.6%. Inklusive Währungseffekte stiegen die gezeichneten Bruttoprämien um 3.2% auf CHF 2'715.9 Mio. (1. Semester 2023: CHF 2'632.5 Mio.)

Der Schaden-Kosten-Satz der Gruppe zeigte trotz hoher Schadenaufkommen aufgrund von Unwettern in der Schweiz mit 90.4% erneut die hohe Portfolioqualität der Gruppe. Zum Jahresende 2023 lag dieser Wert noch bei 92.0% bzw. bei 87.3% zum 1. Semester 2023

Der Gewinn des Nichtlebengeschäfts vor Finanzierungskosten und Steuern (EBIT) sank aufgrund höherer Schadenaufwendungen im Vergleich zur Vorjahresperiode auf CHF 123.2 Mio. (1. Semester 2023: CHF 158.2 Mio.)

Bei der Entwicklung der Bruttoprämien im Lebengeschäft geht der Trend zu teilautonomen Vorsorgelösungen in der beruflichen Vorsorge weiter. Deswegen lagen die Bruttoprämien im Lebengeschäft um 5.1% tiefer als im Vorjahr bei CHF 2'162.1 Mio. (1. Semester 2023: CHF 2'277.9 Mio.). Die Sammelstiftung Perspectiva zeigt gutes Wachstum. Mittlerweile hat die Stiftung 5’100 Anschlüsse und knapp 23'000 Destinatäre

Der Gewinn im Lebengeschäft vor Finanzierungskosten und Steuern (EBIT) verbesserte sich unter anderem aufgrund höherer Diskontierungszinssätze und eines höheren Finanzergebnisses um 39.5% auf CHF 145.5 Mio. (1. Semester 2023: CHF 104.3 Mio.)

Die gesamten verwalteten Vermögen (Assets under Management, AuM) des Asset Managements von Baloise lagen per 30. Juni 2024 bei CHF 58.3 Mrd., was einer positiven Wertveränderung von 0.7% gegenüber dem Ende des Vorjahrs von CHF 57.9 Mrd. entsprach. Der EBIT-Beitrag des Segments Asset Management & Banking belief sich auf CHF 41.8 Mio.

Die Kapitalisierung von Baloise bestätigen wir auf einem verlässlich hohen Niveau. Wir gehen per 30. Juni 2024 von einer SST-Quote im Bereich von 210% aus (1. Januar 2024: 207%). Standard & Poor’s bestätigte im Juni 2024 das «A+»-Rating der Baloise Gruppe

Das den Aktionären zurechenbare Eigenkapital verbesserte sich um 8.1% auf CHF 3'511.9 Mio. (31.12.2023: CHF 3'250.0 Mio.). Die vertragliche Servicemarge «CSM» (Contractual Service Margin) verbesserte sich deutlich und lag nach Steuern per 30. Juni 2024 bei CHF 4'265.0 Mio. (31.12.2023: CHF 3'921.0 Mio.). In Summe lag das Gesamt-Eigenkapital (Comprehensive Equity) somit um 8.5% höher bei CHF 7'776.9 Mio. (31.12.2023: CHF 7'170.9 Mio.)

Auch im Geschäftsjahr 2024 beweisen wir unsere Fähigkeit zur starken Barmittelgenerierung und führen unsere attraktive Dividendenpolitik weiter. Für das Jahr 2024 erwarten wir aufgrund der im Vorjahr durchgeführten Optimierung eines belgischen Run-off-Lebenportfolios einen einmaligen Barmittelfluss in Höhe von CHF 62 Mio. Zusammen mit der operativen Barmittelgenerierung erwartet Baloise 2024 einen hohen Barmittelfluss von über CHF 500 Mio.

Kennzahlen per 30. Juni 2024 im Überblick



in CHF Millionen 30.06.2023 30.06.2024 Veränderung in % Geschäftsvolumen 5'339.9 5’293.0 -0.9 EBIT 267.2 271.9 1.8 Aktionärsgewinn 205.7 219.8 6.9 Nichtleben – Gebuchte Bruttoprämien 2'632.5 2'715.9 3.2 Nichtleben – EBIT 158.2 123.2 -22.1 Nichtleben – Schaden-Kosten-Satz 87.3% 90.4% +3.1%-Pkt. Leben – Gebuchte Bruttoprämien 2'277.9 2'162.1 -5.1 Leben – Prämien mit Anlagecharakter 429.5 415.0 -3.4 Leben – EBIT 104.3 145.5 39.5 Nettoneugeld von Drittkunden 617.1 710.2 15.1 EBIT Asset Management & Banking 43.4 41.8 -3.7 31.12.2023 30.06.2024 Eigenkapital 3'250.0 3’511.9 8.1 CSM nach Steuer 3’921.0 4'265.0 8.8 Gesamt-Eigenkapital (Comprehensive Equity) 7'170.9 7’776.9 8.5 SST-Quote 207% ~210% S&P Rating A+ A+

Prämienvolumen solide im Bereich des Vorjahrs und höherer Aktionärsgewinn



Der Aktionärsgewinn lag zum 1. Semester 2024 um 6.9% höher als in der Vergleichsperiode bei CHF 219.8 Mio. (1. Semester 2023: CHF 205.7 Mio.). Der deutliche Anstieg ist hauptsächlich getrieben durch höhere Ergebnisbeiträge aus Deutschland und Belgien sowie höhere Beiträge aus dem Lebengeschäft. Auf der Stufe des Gewinns vor Finanzierungskosten und Steuern (EBIT) konnten die im Vergleich zum Vorhalbjahr höheren Schadenaufwendungen aus Gross- und Elementarschäden durch ein besseres Ergebnis aus dem Lebengeschäft und ein verbessertes Ergebnis der Kapitalanlagen aus dem Nichtlebengeschäft kompensiert werden. Das EBIT der Gruppe lag somit um 1.8% höher bei CHF 271.9 Mio. (1. Semester 2023: CHF 267.2 Mio.).



Das Prämienvolumen der Gruppe lag mit CHF 4’878.0 Mio. auf dem Niveau des Vorjahrs (1. Semester 2023: CHF 4'910.4 Mio.), wobei die anhaltende Umverteilung in der beruflichen Vorsorge des traditionellen Lebengeschäfts hin zu teilautonomen Lösungen für den leichten Rückgang von 0.7% verantwortlich ist. Kompensiert wurde dieser Trend durch ein gutes Wachstum im Nichtlebengeschäft. Zusammen mit den Prämien mit Anlagecharakter (gemäss IFRS 9), ergab sich ein Geschäftsvolumen der Gruppe für das 1. Semester 2024 von CHF 5'293.0 Mio. Dies ist ein leichter Rückgang von 0.9% gegenüber dem Vorjahr (1. Semester 2023: CHF 5'339.9 Mio.). Währungsbereinigt erzielten wir ein leichtes Wachstum von 0.3%.





Frühsommer-Unwetter belasten Nichtlebengeschäft – Anhaltend profitables Wachstum und starker Schaden-Kosten-Satz



In den letzten Junitagen führten starke Unwetter und damit verbundene Überschwemmungen insbesondere in der Schweiz zu einem überdurchschnittlich hohen Schadenaufkommen. Während im 1. Semester 2023 keine aussergewöhnlich hohen Gross- und Elementarschäden zu verzeichnen waren, so schlugen die Schadenaufwendungen der Juni-Unwetter mit netto rund CHF 80 Mio. zu Buche, welche das Ergebnis belasten. Für die Gruppe entstand so auf der Stufe EBIT eine Mehrbelastung aus Gross- und Elementarschäden von rund CHF 30 Mio. im Vergleich zum Vorhalbjahr.



Dennoch können wir im 1. Semester einen soliden Zahlenkranz und ansprechendes Wachstum für dieses Geschäft präsentieren. In allen Ländereinheiten konnten positive Preiseffekte realisiert werden. Sowohl in Lokalwährung als auch in Schweizer Franken steigerten wir unsere Marktanteile, wobei insbesondere das deutsche Geschäft mit 6.1% in CHF und 8.7% in Lokalwährung auf CHF 553.8 Mio. gewachsen ist. Den grössten absoluten Beitrag zum Prämienvolumen des Nichtlebengeschäfts leistete Baloise in der Schweiz mit einem sehr starken Wachstum von 4.3% auf CHF 1'153.7 Mio. Sehr gut gewachsen sind wir erneut mit der Luxemburger Einheit, die ein Wachstum von 4.8% in CHF bzw. 7.3% in Lokalwährung auf CHF 95.6 Mio. auswies. In Belgien haben wir in einzelnen Branchen, insbesondere im Bereich Motorfahrzeugversicherung, einen höheren Fokus auf Profitabilität gelegt. Währungsbereinigt wuchsen wir um 2.6% auf CHF 878.6 Mio.

In Summe steigerte Baloise die gezeichneten Bruttoprämien im Nichtlebengeschäft um gute 3.2% in CHF bzw. 4.6% in Lokalwährung auf CHF 2’715.9 Mio. (1. Semester 2023: CHF 2'632.5 Mio.).



Trotz der hohen Unwetteraufwendungen wies Baloise einen starken Schaden-Kosten-Satz im Zielbereich aus. Dieser lag bei 90.4% und damit 3.1 Prozentpunkte über der sehr guten Vergleichsperiode, die nicht von überdurchschnittlich hohen Schadenaufwendungen betroffen war. Diese übersetzten sich letztlich auch in einem tieferen Gewinn vor Finanzierungskosten und Steuern (EBIT) des Nichtlebengeschäfts von CHF 123.2 Mio. (1. Semester 2023: CHF 158.2 Mio.).



Das Anlageergebnis im Segment Nichtleben kompensierte durch gute Resultate teilweise die hohen Schadenaufwendungen. Dieses belief sich per 1. Semester 2024 auf CHF 109.0 Mio. (62.1 Mio. im Vorjahr). Dabei wurden die laufenden Erträge um CHF 11.6 Mio. auf neu CHF 106.9 Mio. gesteigert. Die Gewinne in der Erfolgsrechnung lagen bei CHF 17.3 Mio. und damit CHF 36.6 Mio. höher als im Vorjahr. Die im «übrigen Gesamtergebnis» (Other Comprehensive Income, OCI) erfassten Anlageverluste beliefen sich aufgrund des Zinsanstiegs im Euroraum und Währungsderivaten im Hedge Accounting auf CHF 36.3 Mio. In Summe ergab sich damit eine (nicht annualisierte) Anlageperformance im Nichtlebengeschäft von 0.8% (1. Semester 2023: 1.9%).





Starker Ergebnisbeitrag des Lebengeschäfts



Das Geschäftsvolumen des Lebengeschäfts reduzierte sich aufgrund des tieferen Volumens an gezeichneten Prämien im Schweizer Kollektivlebengeschäft sowie im Lebengeschäft in Belgien um 4.8% auf CHF 2'577.1 Mio. (1. Semester 2023: CHF 2'707.4 Mio.). Entsprechend sahen wir auch eine Verringerung der Prämien im Lebengeschäft, hauptsächlich in der Schweiz und in Belgien, um insgesamt 5.1% auf CHF 2'162.1 Mio. (1. Semester 2023: CHF 2'277.9 Mio.). Währungsbereinigt betrug der Rückgang 4.5%.

Rückläufig war in der Schweiz zudem die Sparte Einzelleben, die in der Vergleichsperiode noch von einer erfolgreichen Platzierung eines Tranchenprodukts profitiert hat. Insgesamt verzeichnete das Lebengeschäft in der Schweiz durch die tieferen Volumen im Kollektivleben einen Rückgang von 7.8% auf CHF 1'588.6 Mio. (1. Semester 2023: CHF 1'722.9 Mio.). Das erste Halbjahr 2024 war für die Perspectiva Sammelstiftung hingegen eine sehr erfreuliche Periode mit einer Anlageperformance von 5.6%. Das gute Wachstum der Stiftung setzte sich mit mittlerweile 5’100 Anschlüssen und knapp 23'000 Destinatären analog den Vorjahren fort. Das Stiftungsvermögen hat sich im ersten halben Jahr 2024 sehr erfreulich um rund CHF 200 Mio. auf CHF 1.76 Mrd. erhöht (31.12.2023: CHF 1.56 Mrd.).



In Deutschland und Luxemburg stieg das Prämienvolumen in Lokalwährung stark um 6.0% auf CHF 256.6 Mio. (1. Semester 2023: CHF 248.1 Mio.) bzw. 26.0% auf CHF 100.6 Mio. (1. Semester 2023: CHF 81.9 Mio.). In CHF entspricht dies einem Wachstum von 3.4% bzw. 22.9%. Das Prämienvolumen des belgischen Lebengeschäfts sank in Lokalwährung leicht um 1.5% auf CHF 216.3 Mio.

Per 1. Semester 2024 wurden Prämien mit Anlagecharakter unter IFRS 9 in Höhe von CHF 415.0 Mio. gezeichnet (1. Semester 2023: CHF 429.5 Mio.). Dies ist in CHF ein Rückgang von 3.4% bzw. 1.1% in Lokalwährung. Den grössten Beitrag hierzu leistete unsere Geschäftseinheit in Luxemburg mit CHF 381.4 Mio.



Sehr erfreulich zeigte sich das EBIT des Lebengeschäfts im 1. Semester 2024. Der Ergebnisbeitrag konnte im Vergleich zum Vorjahr um starke 39.5% auf CHF 145.5 Mio. gesteigert werden (1. Semester 2023: CHF 104.3 Mio.). Der Ergebnisbeitrag verbesserte sich aufgrund höherer Diskontierungssätze zur Bewertung der Verpflichtungen im Lebengeschäft. Der Anstieg erklärt sich durch Annahmen-Aktualisierungen in der Herleitung der Zinskurve. Durch die Aktualisierungen steigerte sich die vertragliche Servicemarge (CSM). Die CSM vor Steuern stieg deutlich um 9.4% auf CHF 5‘323.9 Mio. Darauf basierend ergab sich eine höhere Auflösung der vertraglichen Servicemarge CSM, was sich in einem höheren EBIT aus dem Segment widerspiegelte. Zu selbigem trug auch das verbesserte Finanzergebnis bei.



Das Anlageergebnis im Segment Leben belief sich auf CHF 176.8 Mio. Die laufenden Erträge haben sich aufgrund eines tieferen Anlagebestands leicht um CHF 22.4 Mio. auf CHF 455.2 Mio. reduziert. Die positiven Effekte aus der Währungs- und Aktienmarktentwicklung wurden durch den negativen Marktwerteffekt bei den Obligationen in Folge des EUR-Zinsanstieges und die gestiegenen Währungsabsicherungskosten überkompensiert. Die in der Erfolgsrechnung verbuchten Marktwertverluste betrugen CHF 226.5 Mio. Die Anlageperformance im Lebengeschäft (nicht annualisiert) belief sich im 1. Semester 2024 auf 0.3% (2.7% in der Vorjahresperiode).

Die Neugeschäftsmarge im Lebengeschäft lag im 1. Semester 2024 bei 5.7% (1. Semester 2023: 6.7%).

Die Zinsmarge (vor Beteiligung des Versicherungsnehmers) verbesserte sich leicht auf gute 141 Basispunkte (31.12.2023: 137 Basispunkte). Der Anstieg resultierte durch einen leicht tieferen durchschnittlichen Garantiezins.





Asset Management & Banking



Der EBIT im Asset Management & Banking ist nach einem starken Anstieg im Vorjahr leicht tiefer und beträgt CHF 41.8 Mio. (HY 2023: CHF 43.4 Mio.). Das Ergebnis ist weiterhin geprägt durch die Zunahme der Drittkundengelder im Asset Management. Bei der Bank hingegen normalisierte sich die Zinsmarge nach einem starken Anstieg im Vorjahr.



Die gesamten verwalteten Vermögen (Assets under Management, AuM) des Asset Managements von Baloise lagen per 30. Juni 2024 bei CHF 58.3 Mrd., was einer positiven Wertveränderung von 0.7% gegenüber dem Ende des Vorjahrs von CHF 57.9 Mrd. entsprach.





Gutes Wachstum im Drittkundengeschäft



Die verwalteten Vermögen im Drittkundengeschäft nahmen von CHF 15.0 Mrd. auf CHF 16.2 Mrd. zu, wovon CHF 0.7 Mrd. durch Netto-Neugelder beigesteuert wurden. Die Netto-Neugelder setzen sich unter anderem aus dem fortgesetzten Wachstum im Vermögensverwaltungsgeschäft der Baloise Bank AG und der halbautonomen Sammelstiftung Perspectiva zusammen. Ebenfalls massgeblich dazu beigetragen haben positive Entwicklungen in den Bereichen Private Assets und Immobilien.





Starkes Gesamt-Eigenkapital, hohe Kapitalisierung und Bestätigung des «A+» Ratings



Das den Aktionären zurechenbare Eigenkapital lag im 1. Semester 2024 bei CHF 3’511.9 Mio. (31.12.2023: CHF 3'250.0 Mio.). Die vertragliche Servicemarge «CSM» nach Steuern lag im 1. Semester 2024 bei CHF 4’265.0 Mio. (31.12.2023: CHF 3'921.0 Mio.) und somit um 8.8% höher als noch zum Jahresende 2023.



Das Gesamt-Eigenkapital (Comprehensive Equity) lag bei CHF 7'776.9 Mio. (31.12.2023: CHF 7'170.9 Mio.). Es setzt sich aus der Summe der vertraglichen Servicemarge nach Steuer sowie dem den Aktionären zurechenbaren Eigenkapital zusammen.

Unsere komfortable Kapitalausstattung bestätigte im Juni 2024 erneut auch S&P Global Ratings mit einem «A+»-Rating für die Baloise Gruppe. S&P stufte die Kapitalstärke von Baloise als «excellent» ein und unterstrich in ihrem Ratingbericht die sehr guten Marktpositionen, die starke technische Performance sowie die anhaltend hohe Kapitalisierung. Der vollständige Bericht kann auf www.baloise.com/ratings eingesehen werden.

Im Swiss Solvency Test (SST) rechnen wir per 30. Juni 2024 mit einer Quote im Bereich von 210% (1. Januar 2024: 207%).

Über Baloise



Bei Baloise dreht sich alles um die Zukunft. Wir machen das Morgen für unsere Kundinnen und Kunden leichter, sicherer und unbeschwerter und übernehmen dafür heute Verantwortung. Wir sind mehr als eine traditionelle Versicherung. Mit unseren smarten Finanz- und Versicherungslösungen gestalten wir ein ganzheitliches Dienstleistungserlebnis. In unserer täglichen Arbeit sind loyale Fürsorge, zuverlässige Zusammenarbeit und vertrauensvolle Beziehungen zentrale Elemente in der Interaktion mit unseren Stakeholdern. Wir halten unseren Kundinnen und Kunden in Finanzfragen den Rücken frei, sodass diese sich um die wichtigen Dinge in ihrem Leben kümmern können und Inspiration für Neues in ihrem Alltag finden. Als europäisches Unternehmen mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) und Tochtergesellschaften in Belgien, Deutschland und Luxemburg, wirkt Baloise seit über 160 Jahren mit aktuell 8'000 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2023 haben wir mit unseren Dienstleistungen ein Geschäftsvolumen von rund CHF 8.6 Mrd. generiert. Die Aktie der Baloise Holding AG (BALN) ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.

