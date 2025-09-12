Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Baloise und Helvetia erhalten weitere Genehmigungen für den geplanten Zusammenschluss im Dezember 2025



12.09.2025 / 07:00 CET/CEST

Basel, 12. September 2025. Baloise und Helvetia erhalten weitere Bewilligungen für ihren geplanten Zusammenschluss: Die Schweizer Wettbewerbskommission (WEKO) hat ihre Genehmigung erteilt und die Europäische Kommission hat die Prüfung der Verordnung über drittstaatliche Subventionen (Foreign Subsidies Regulation, FSR) abgeschlossen. Nach erfolgreichem Abschluss dieser Genehmigungsverfahren haben Baloise und Helvetia vereinbart, die Transaktion am 5. Dezember 2025 zu vollziehen – vorbehaltlich aller noch ausstehenden behördlichen Genehmigungen.

Die Fortschritte im Genehmigungsverfahren folgen auf die Ankündigung von Baloise und Helvetia vom 22. April 2025, dass sie fusionieren wollen. Die Aktionärinnen und Aktionäre beider Unternehmen stimmten der Fusion am 23. Mai 2025 zu.

Sowohl Baloise als auch Helvetia arbeiten weiterhin eng mit den Aufsichtsbehörden zusammen, um alle verbleibenden Genehmigungen zu erhalten, die für das Closing der Transaktion am 5. Dezember 2025 erforderlich sind. An diesem Tag werden die Aktien von Baloise letztmalig gehandelt und dann aus dem Handel genommen. Die neu ausgegebenen Aktien von Helvetia Baloise werden voraussichtlich erstmals am 8. Dezember 2025 gehandelt. Beide Unternehmen sind weiterhin zuversichtlich, alle noch ausstehenden Auflagen für den Abschluss des geplanten Zusammenschlusses wie geplant erfüllen zu können.

