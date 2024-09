IPO: Wissenschaftsverlag Springer Nature soll dieses Jahr an die Börse

BERLIN (dpa-AFX) - Der Holtzbrinck-Verlag und der Finanzinvestor BC Partners wollen den Wissenschaftsverlag Springer Nature dieses Jahr an die Börse in Frankfurt bringen. Das Angebot soll aus einer Kapitalerhöhung in Höhe von 200 Millionen Euro bestehen, hinzu kommen Altaktien von BC Partners, wie die Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilten. Die Verlagsgruppe Holtzbrinck will zum Börsengang keine Aktien verkaufen. Die Notierung soll in Abhängigkeit von den Marktbedingungen in der zweiten Jahreshälfte an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen.

Springer Nature hat im vergangenen Jahr 1,85 Milliarden Euro Umsatz gemacht, und ein um Sondereffekte bereinigtes Betriebsergebnis von 511 Millionen Euro erwirtschaftet. Im ersten Halbjahr ging der Erlös von 903 auf 883 Millionen Euro zurück, was Springer Nature auf Verkäufe von Unternehmensteilen und Währungseffekte zurückführte. Bereinigt um diese Einflüsse habe die Wachstumsrate 6,9 Prozent betragen, hieß es. Das operative Ergebnis kletterte um 1,5 Prozent auf 225 Millionen Euro - aus eigener Kraft wäre es den Angaben zufolge um 16,1 Prozent gestiegen.

Noch für das laufende Geschäftsjahr will das Unternehmen Dividenden von 25 Millionen Euro ausschütten, danach soll regelmäßig rund die Hälfte des bereinigten Nettoergebnisses als Dividende an die Aktionäre gehen. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 9.000 Mitarbeitende in mehr als 40 Ländern. Laut einem Sprecher liegen 53 Prozent der Anteile bei Holtzbrinck, der Rest bei BC Partners./men/jha/