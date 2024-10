EQS-News: Daldrup & Söhne AG verdoppelt EBIT-Ergebnis in H1 2024

EQS-News: Daldrup & Söhne AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

Daldrup & Söhne AG verdoppelt EBIT-Ergebnis in H1 2024



01.10.2024 / 06:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CORPORATE NEWS

Daldrup & Söhne AG verdoppelt EBIT-Ergebnis in H1 2024

Konzern-Gesamtleistung um 20,4 % erhöht auf 29,1 Mio. Euro

Konzern-EBIT mit 3,0 Mio. Euro 206,8 % über Vorjahr

Konzern-EBIT-Marge bei 10,2 % (Vorjahr: 5,9 %)

Auftragsbestand Ende August bei 31,0 Mio. Euro, bearbeitetes Marktvolumen bei 302 Mio. Euro

Solide Eigenkapitalquote von 52,2 %

Angehobene Konzern-Prognose 2024 bestätigt: rund 50 Mio. Euro Gesamtleistung, EBIT-Marge zw. 7 % und 9 % der Gesamtleistung

Oberhaching / Ascheberg, 1. Oktober 2024 - Der Bohrtechnik- und Geothermiespezialist Daldrup & Söhne AG (ISIN DE0007830572) erzielte im ersten Halbjahr 2024 auf Konzernebene eine Gesamtleistung von 29,1 Mio. Euro (Vorjahr 24,1 Mio. Euro). Das Halbjahresergebnis zum 30.06. vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte der Konzern auf 3,8 Mio. Euro (2,7 Mio. Euro). Daldrup erzielte auf Konzernebene ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von 3,0 Mio. Euro (1,4 Mio. Euro), was einer Marge von 10,2 % (5,9 %) bezogen auf die Gesamtleistung entspricht. Der Halbjahresüberschuss im Konzern (EAT) betrug 2,0 Mio. Euro (0,7 Mio. Euro). Daraus leitet sich ein Ergebnis pro Aktie (EPS) von 34 Cent (12 Cent) ab.

Das erste Halbjahr 2024 war für die Daldrup & Söhne AG trotz des allgemein schwachen wirtschaftlichen Umfeldes erneut von einer positiven operativen Entwicklung in allen Geschäftsbereichen geprägt. Im Rahmen der Wärmewende wird die Erschließung geothermischer Wärmequellen weiterhin ein wichtiger Lösungsbaustein sein. Damit nehmen die Bohrdienstleistungen der Daldrup & Söhne AG eine Schlüsselposition ein. Das Halbjahresergebnis zeigt erneut, dass die operative Ertragskraft des Daldrup-Konzerns nachhaltig gestärkt ist. Das Unternehmen ist daher überzeugt, in den kommenden Jahren aus einer guten Wettbewerbsposition heraus am strukturellen Wachstum des attraktiven Geothermiemarktes ertragsorientiert partizipieren zu können.

Andreas Tönies, Vorstandsvorsitzender der Daldrup & Söhne AG kommentiert zur Marktentwickung: „Die Nachfrage nach unseren Bohrdienstleistungen für Geothermieprojekte zur Wärmeversorgung nimmt spürbar zu. Für die kommenden Quartale erwarten wir weitere Verbesserungen im regulatorischen Umfeld. Dazu zählen eine staatlich garantierte Fündigkeitsversicherung für die erste Bohrung eines Geothermieprojekts sowie das Gesetz zur Beschleunigung der Genehmigungen von Geothermieanlagen, Wärmepumpen und Wärmespeichern. Es weist der Geothermie das „überragende öffentliche Interesse“ zu und sorgt für Verfahrensvereinfachungen in den Genehmigungsprozessen. Dies sind nochmal wesentliche Schritte, um das Potenzial der Geothermie zur klimaneutralen Deckung des Wärmebedarfs in Deutschland deutlich zügiger erschließen zu können. Nach unseren Erfahrungen ist ein typisches mitteltiefes Geothermieprojekt von der Aufsuchungserlaubnis bis zur Inbetriebnahme eines Heizwerks innerhalb von zwei Jahren realisierbar. Das ist der Maßstab, den Politik und Unternehmen gemeinsam umsetzen sollten.“

Vorstand bestätigt angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2024

Der Vorstand bestätigt die Ende August angehobene Konzern-Prognose für das Geschäftsjahr 2024: Auf Basis der aktuellen Auftragslage und einer anhaltenden Auslastung von Mannschaften und Bohrgeräten, erwartet die Geschäftsleitung eine Gesamtleistung von rund 50 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge zwischen 7 % und 9 %. SMC-Research und die Quirin Privatbank haben in ihren Research-Updates Kursziele von EUR 11,20 respektive EUR 14,00 ausgegeben und ihre „Kaufen“ Empfehlungen bestätigt.

Hinweis

Der veröffentlichte Konzernhalbjahresbericht zum 30.06.2024 mit weiteren Details zur Geschäfts- und Ergebnisentwicklung sowie die Research-Berichte von SMC-Research, Quirin und Pareto stehen unter www.daldrup.eu unter Investor Relations zum Download zur Verfügung.

Über die Daldrup & Söhne AG

Die Daldrup & Söhne AG (ISIN: DE0007830572, WKN: 783057) mit einer Unternehmenshistorie von mehr als 75 Jahren ist ein spezialisierter Anbieter von Bohr- und Umweltdienstleistungen und ist unter den führenden Unternehmen in Deutschland positioniert. Die Tätigkeit gliedert sich in die Geschäftsbereiche Geothermie, Rohstoffe & Exploration, Wassergewinnung sowie Environment, Development & Services (EDS). Im Geschäftsbereich Geothermie werden Bohrdienstleistungen sowohl für die oberflächennahe Geothermie (insbesondere Erdwärmesonden für Wärmepumpen), aber vor allem auch Bohrdienstleistungen für die Tiefengeothermie von bis zu 6.000 m erbracht, um die so zugängliche Erdwärme für die Strom- und/oder Wärmegewinnung zu nutzen. Im Geschäftsbereich Rohstoffe und Exploration dienen die von der Daldrup & Söhne AG durchgeführten Bohrungen der Exploration sowie mineralischer Rohstoffe und Erze (z.B. Kupfer und Gold). Dieser Bereich erbringt auch Bohrungen im Rahmen einer sicheren Endlagerfindung atomarer Hinterlassenschaften. Der Geschäftsbereich Wassergewinnung umfasst den Brunnenbau zur Gewinnung von Trink-, Brauch-, Heil-, Mineral-, Kesselspeise- oder Kühlwasser sowie Thermalsole. Der Geschäftsbereich Environment, Development & Services (EDS) umfasst spezielle umwelttechnische Dienstleistungen wie etwa die hydraulische Sanierung von kontaminierten Standorten, die Errichtung von Gas-Absaugbrunnen zur Gewinnung von Deponiegas, die Erstellung von Grundwassergüte-Messstellen oder die Errichtung von Wasserreinigungsanlagen.

Die Aktien der Daldrup & Söhne AG sind im Scale (Teilsegment des Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse) notiert.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika („USA“), Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Presse- & Investor Relations-Kontakt

Daldrup & Söhne AG

Falk v. Kriegsheim

Fon +49 (0)2593-9593-29

Fax +49 (0)2593-9593-60

Bajuwarenring 17a ir@daldrup.eu

82041 Oberhaching www.daldrup.eu

01.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Daldrup & Söhne AG Bajuwarenring 17a 82041 Oberhaching Deutschland Telefon: +49 (0) 89 / 45 24 37 920 Fax: - E-Mail: ir@daldrup.eu Internet: www.daldrup.eu ISIN: DE0007830572 WKN: 783057 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1998861

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1998861 01.10.2024 CET/CEST