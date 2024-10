Original-Research: sdm SE (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: sdm SE - von Sphene Capital GmbH 04.10.2024 / 08:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Sphene Capital GmbH zu sdm SE Unternehmen: sdm SE ISIN: DE000A3CM708 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 04.10.2024 Kursziel: EUR 5,20 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 36 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA Zweites Halbjahr profitiert von Großauftrag Nach der Veröffentlichung von Eckdaten zum ersten Halbjahr 2024 und der Bekanntgabe des Unternehmens, dass ein neuer Großauftrag akquiriert wurde, ermitteln wir aus unserem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) ein unverändertes Kursziel von EUR 5,20 je Aktie. In einer Monte-Carlo-Analyse haben wir alternative Umsatz- und Ertragsszenarien zugrunde gelegt und ermitteln Werte des Eigenkapitals in einer Bandbreite zwischen EUR 4,60 (10%-Quantil) und EUR 5,85 (90%-Quantil) je Aktie. Angesichts einer von uns auf Sicht von 36 Monaten erwarteten Kursperformance (ohne Einbeziehung der zwischenzeitlich vereinnahmten Dividenden) von 197,1% bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der sdm SE. Nach unseren Berechnungen - der von sdm veröffentlichte Abschluss bezieht sich bislang noch auf den Abschluss der SE - erwirtschafteten die operativen Tochtergesellschaften der Holdinggesellschaft im ersten Halbjahr 2024 einen Gesamtumsatz in Höhe von EUR 16,1 Mio. (Vorjahr: EUR 26,7 Mio., -39,6% YoY). Bereinigt um einen Sonderauftrag in Höhe von Angabe gemäß mehr als EUR 9 Mio., der in Q1/2023 umsatzwirksam abgerechnet worden war, lagen die Umsätze im ersten Halbjahr 2024 um etwa 8,4% unter dem Vorjahresniveau. Ergebnisseitig haben sich die Management-Erwartungen Angabe gemäß nicht vollständig erfüllt, da einige neue Projekte erst mit Zeitverzögerung umgesetzt werden konnten. Nach unseren Berechnungen lag das EBIT zum ersten Halbjahr 2024 mit EUR 0,817 Mio. deutlich unter dem Vorjahreswert von EUR 1,293 Mio. (-42,2% YoY). Allerdings rechnet der Vorstand für das zweite Halbjahr 2024 mit einer besseren Entwicklung sowohl im Umsatz als auch im Ergebnis. Dies ist nicht zuletzt auf einen neuen, mehrjährigen Großauftrag zurückzuführen, den sdm Angabe gemäß zum 1.6.2024 gewonnen hat. Den Unternehmensangaben zufolge wird der Großauftrag in diesem Jahr ein Auftragsvolumen von etwa EUR 2 Mio. erreichen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/30987.pdf Kontakt für Rückfragen: Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558 / +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2001791 04.10.2024 CET/CEST °