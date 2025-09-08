Werbung ausblenden

Original-Research: MS Industrie AG (von GBC AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: MS Industrie AG - von GBC AG

08.09.2025 / 12:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von GBC AG zu MS Industrie AG

     Unternehmen:               MS Industrie AG
     ISIN:                      DE0005855183

     Anlass der Studie:         Researchstudie (Update)
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  2,80 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker; Matthias Greiffenberger

Ergebnisprognosen für GJ 2025 angepasst; Steigende Abrufzahlen ab 2026
erwartet; Rating KAUFEN bestätigt

Auf den ersten Blick weist die MS Industrie AG im ersten Halbjahr 2025 einen
starken Umsatzrückgang auf 75,23 Mio. EUR (VJ: 109,18 Mio. EUR) aus. Da im
Vorjahreswert aber die Umsätze der am 5.07.2024 mehrheitlich veräußerten
Ultraschall-Sparte enthalten waren, ist nur ein Like-for-Like-Vergleich
sinnvoll. Bereinigt um das veräußerte Geschäftsfeld verzeichnet die
Gesellschaft lediglich einen leichten Umsatzrückgang von 4,3 % auf 75,23
Mio. EUR (VJ: 78,21 Mio. EUR).

Diese Entwicklung ist weiterhin von der schwierigen Marktlage geprägt, vor
allem in der Lkw-Sparte, die den wesentlichen Teil der MS-Umsätze
verantwortet. Die Zulassungszahlen für schwere Nutzfahrzeuge gingen im
ersten Halbjahr 2025 in der EU um 14,5 % zurück. Auch die beiden Hauptkunden
der MS Industrie AG, Daimler Trucks (-9,6 % im Segment Mercedes-Benz) und
die Traton Group (-8,4 %), verzeichneten hohe Absatzrückgänge. Trotz dieser
Vorgaben hat die MS Industrie AG überdurchschnittlich abgeschnitten, was
auch der besseren Entwicklung des Bereichs außerhalb des Automotive-Segments
zu verdanken ist.

Der Wegfall des Ergebnisbeitrags des mehrheitlich veräußerten
Ultraschall-Segments ließ das EBITDA im ersten Halbjahr 2025 auf 4,23 Mio. EUR
(VJ: 7,91 Mio. EUR) sinken. Bereinigt um den Entkonsolidierungseffekt fällt
der Rückgang des EBITDA von 5,19 Mio. EUR (1. HJ 24) auf 4,23 Mio. EUR (1. HJ
25) moderater aus. Neben dem rückläufigen Umsatz wurde das Ergebnis zudem
durch Anlaufkosten für den neuen Standort in den USA in Höhe von rund 0,7
Mio. EUR belastet. Unterm Strich weist die Gesellschaft ein Periodenergebnis
in Höhe von -1,38 Mio. EUR (VJ: 1,98 Mio. EUR) aus. Der unbereinigte
Vorjahreswert enthielt einen positiven Steuereffekt in Höhe von 1,99 Mio. EUR.
Das Periodenergebnis der fortgeführten Bereiche belief sich im Vorjahr auf
0,82 Mio. EUR.

Das Management der Gesellschaft hat die Umsatz-Guidance für 2025 in Höhe von
150 Mio. EUR bestätigt, was angesichts der bisherigen Umsatzentwicklung
nachvollziehbar ist. Auch wir bestätigen unsere Prognose von 150,20 Mio. EUR
und erwarten insbesondere aus der Lkw-Sparte noch keine positiven Impulse.
Der Ramp-up des Traton-Auftrags sowie steigende Umsätze aus dem
Off-Road-Bereich sollten eine mögliche Schwäche der Umsätze mit dem
Hauptkunden Daimler ausgleichen können. Ab dem Geschäftsjahr 2026 rechnet
der Vorstand der MS Industrie AG mit einer Erhöhung der
Lkw-Zulassungszahlen. Wir prognostizieren unverändert ein Umsatzwachstum von
7,0 %.

Den unveränderten Umsatzprognosen steht jedoch eine Anpassung unserer
Ergebnisschätzungen für das laufende Geschäftsjahr 2025 gegenüber. Damit
tragen wir einerseits den über unseren Erwartungen liegenden
Finanzaufwendungen Rechnung. Zwar hat die Gesellschaft mit dem Mittelzufluss
aus der Teilveräußerung des Ultraschall-Segments Finanzverbindlichkeiten
zurückgeführt, dabei handelt es sich jedoch maßgeblich um zinsgünstige
KfW-Darlehen. Auf der anderen Seite kalkulieren wir für das zweite Halbjahr
mit weiteren Anlaufkosten für den US-Standort in Höhe von rund 0,3 Mio. EUR,
sodass wir unterm Strich mit einem Nachsteuerergebnis in Höhe von 0,26 Mio.
EUR rechnen (bisherige Schätzung: 1,94 Mio. EUR). Für die kommenden
Geschäftsjahre behalten wir unsere Ergebnisprognosen unverändert bei.

Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir aufgrund der Anpassung der
Ergebnisprognosen für 2025 ein neues Kursziel in Höhe von 2,80 EUR (bisher:
2,90 EUR) ermittelt. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=0390e3462bec0fc39532e268d93bce21

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstrasse 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 08.09.2025 (10:55 Uhr)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 08.09.2025 (12:00 Uhr)

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

2194302 08.09.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
MS Industrie

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan Riße
Börsenhype ohne Ende: Ist dieses Mal wirklich alles anders?06. Sept. · Acatis
Europäischer Tech-Star
Börsengang naht: So steht's um das Fintech Klarna05. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden