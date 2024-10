EQS-PVR: Springer Nature AG & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Die Stimmrechte der Springer Science+Business Media Galileo Participation S.à r.l. in der Springer Nature AG & Co. KGaA (71.538.141 Stimmrechte, entspr. 35,97 % des GK) werden aufgrund abgestimmten Stimmrechtsverhaltens GvH Vermögensverwaltungsgesellschaft XXXIII mbH auf Grundlage einer Stimmrechtsvereinbarung in Bezug auf Springer Nature AG & Co. KGaA gemäß § 34 Abs. 2 Satz 1 WpHG zugerechnet.