IRW-News: VCI Global Ltd: VCI Global gewinnt seinen ersten KI-Vertrag im Wert von 16 Millionen US-Dollar

KUALA LUMPUR, Malaysia, 29. Oktober 2024 - VCI Global Limited (NASDAQ: VCIG) (Frankfurt: H0T) (VCI Global oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft, V Gallant Sdn Bhd (V-Gallant), einen wegweisenden Vertrag im Wert von 16 Millionen US-Dollar erhalten hat, um eine fortschrittliche, KI-gesteuerte Live-Streaming-Plattform mit digitalen Mensch-Avataren für einen malaysischen E-Commerce-Anbieter zu entwickeln.

Diese innovative Live-Streaming-Plattform integriert eine umfassende Entwicklungsstrategie, die auf KI-Servern basiert, die von NVIDIA H200 Tensor Core GPUs betrieben werden, sowie die KI-Software von V-Gallant nutzt. Die Plattform ist darauf ausgelegt, hochwertiges Live-Streaming mit digitalen Mensch-Avataren zu ermöglichen und interaktive Erlebnisse zu bieten, die den Industriestandards entsprechen und eine optimierte Benutzererfahrung (UX) gewährleisten. Diese Lösungen sind für eine nahtlose Integration in das eigene Ökosystem und für die Kompatibilität mit großen Plattformen wie Tencent Holdings Ltd., Meta Platforms, Inc., TikTok und Instagram entwickelt. Zusätzlich automatisieren sie kritische Funktionen wie Inhaltsmoderation, Personalisierung, Nutzerengagement und Produktionsprozesse, was die Benutzererfahrung erheblich verbessert und tiefere Verbindungen zwischen Inhaltserstellern und Publikum fördert.

Der malaysische E-Commerce-Anbieter bietet eine robuste Plattform, die eine Vielzahl an E-Commerce-Aktivitäten erleichtert und sowohl Konsumenten als auch Händlern Sofort-Rabatte und Cashback-Programme über Partnernetzwerke bietet. Diese innovative Plattform verfügt über eine nahtlose E-Payment-Lösung, die sowohl für Online- als auch für stationäre Einzelhandelsumgebungen ausgelegt ist und das Einkaufserlebnis für alle Nutzer verbessert. Zum 25. September 2024 verfügt die Plattform über ein starkes Netzwerk von fast 3 Millionen registrierten Nutzern und mehr als 2.000 registrierten Händlern, was ihre wachsende Reichweite und ihren Einfluss im E-Commerce-Markt widerspiegelt.

Laut Statista wird der E-Commerce-Markt in Südostasien voraussichtlich bis 2029 einen Umsatz von etwa 120 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer robusten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,42 % von 2024 bis 2029. Die Nutzerzahl wird voraussichtlich bis 2029 auf über 260 Millionen ansteigen, was einer Nutzerpenetrationsrate von 39,8 % entspricht. Zudem wird ein durchschnittlicher Umsatz pro Nutzer (ARPU) von etwa 680 US-Dollar prognostiziert, was das erhebliche Wachstumspotenzial in diesem dynamischen Markt unterstreicht.

Dieser Vertrag bedeutet einen enormen Aufschwung für unsere KI-Abteilung, sagte Dato' Victor Hoo, Group Executive Chairman und Chief Executive Officer von VCI Global. Da der Wettbewerb im KI-Bereich zunimmt, sind wir gut positioniert, um zusätzliche Projekte innerhalb der E-Commerce-Branche zu sichern, insbesondere wenn wir uns dem Jahr 2025 nähern. Unser Engagement für Innovationen steht im Einklang mit der steigenden Nachfrage nach anspruchsvollen digitalen Marketing-Tools in einem der größten digitalen Märkte weltweit.

Über VCI Global Limited

VCI Global ist ein diversifiziertes Holdingunternehmen mit Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia. Das Unternehmen agiert in fünf Kernbereichen: Kapitalmarktberatung, Fintech, Immobilien, KI & Robotik und Cybersicherheit. Im Bereich Kapitalmarktberatung bieten wir Lösungen für Börsengänge (IPOs), Beratungsdienste für Investor Relations (IR) und Öffentlichkeitsarbeit (PR) sowie M&A-Beratung an. Unser Fintech-Bereich bietet eine firmeneigene Finanzierungsplattform. Im Immobilienbereich bieten wir spezialisierte Beratungsdienste für Immobilien an. Das KI-Geschäft liefert GPU-Server, GPU-Cloud-Computing-Dienste, KI- und Large Language Model (LLM)-Lösungen, während sich das Segment Robotik auf Nachernterobotersysteme konzentriert. Unser Cybersicherheitsbereich bietet umfassende Beratungsdienste und Lösungen im Bereich Cybersicherheit an. VCI Global hat sich dem Ziel verschrieben, Innovationen zu fördern und außergewöhnlichen Mehrwert zu liefern, und hat eine starke Präsenz in der Asien-Pazifik-Region, den USA, Europa und dem Nahen Osten aufgebaut und treibt das Wachstum und die Transformation weltweit voran.

Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte https://v-capital.co/.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Solche Aussagen umfassen Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, sein Geschäft auszubauen, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich Aussagen, die möglicherweise mit den Worten beabsichtigt, kann, wird, plant, erwartet, rechnet mit, projiziert, prognostiziert, schätzt, zielt darauf ab, glaubt, hofft, potenziell oder ähnlichen Ausdrücken versehen sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren ausschließlich auf unseren aktuellen Überzeugungen, Erwartungen und anderen zukünftigen Bedingungen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf die Zukunft beziehen, unterliegen sie inhärenten Unsicherheiten, Risiken und Veränderungen der Umstände, die schwer vorherzusagen sind und von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Daher sollten Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Tatsächliche Ergebnisse könnten erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, aufgrund bestimmter Faktoren, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, die Fähigkeit des Unternehmens, profitabel zu arbeiten, die Akzeptanz neuer Produkte durch Kunden, die Auswirkungen der Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) und künftige Maßnahmen von Behörden in den Ländern, in denen das Unternehmen Lieferkettenpartner hat, die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens und die wirtschaftliche Lage der Kunden des Unternehmens, die Auswirkungen konkurrierender Produkte und Preise, das erfolgreiche Management und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen sowie andere Risikofaktoren, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der United States Securities and Exchange Commission (SEC) ausführlich beschrieben sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit geltendem Recht.

