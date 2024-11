AKTIE IM FOKUS: Sportlicher Misserfolg belastet Borussia Dortmund

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die sportliche Misere zumindest in der Bundesliga lässt die Aktionäre von Borussia Dortmund (BVB) am Montag nicht kalt. Der Kurs des Fußball-Bundesligisten fiel zuletzt um 2,5 Prozent auf 3,31 Euro und näherte sich damit dem Zweijahrestief, das einen Cent niedriger liegt und erst wenige Tage alt ist. Im Kleinwerte-Index SDax warn die BVB-Aktien am Montag das Schlusslicht.

Am Wochenende hatte der BVB in der Bundesliga mit einem 1:3 bei Mainz 05 die nächste Auswärtsniederlage erlitten. In der Tabelle rutschte der Club auf den siebten Platz ab und damit auf den ersten Rang, der keine automatische Qualifikation für europäische Wettbewerbe mehr mit sich bringt. Ist der Club zuhause mit fünf Siegen aus fünf Spielen eine Bank, hat er auswärts noch kein Spiel gewonnen.

"Wenn das Team seine Auswärtsschwäche nicht überwindet, könnte es am Ende der Saison schwierig werden, sich für die Champions League zu qualifizieren", schrieb am Montag der Analyst Philipp Sennewald von Nuways Research. In der lukrativen europäischen Königsklasse steht der Club bislang besser da als in der Bundesliga mit drei Siegen aus vier Spielen. Ein Platz für die kommende Saison kann dort aber nur über den Titel erreicht werden./tih/ajx/jha/