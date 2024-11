OTS: GIMV / Gimv veräußert Mehrheitsbeteiligung am ambulanten ...

Gimv veräußert Mehrheitsbeteiligung am ambulanten Rehabilitationsspezialisten rehaneo an Fremman Capital München/Antwerpen (BE) (ots) - rehaneo, ein 2020 gegründeter und bundesweit führender Anbieter von ambulanter Rehabilitation, Nachsorge, Prävention und Betrieblichem Gesundheits-management, begrüßt Fremman Capital im Gesellschafterkreis. Fremman übernimmt die bisher von der europäischen Beteiligungsgesellschaft Gimv gehaltenen Mehrheitsanteile. Gründer und CEO Bruno Crone sowie Co-Gründer und COO Christoph Dühr bleiben signifikant am Unternehmen beteiligt und setzen ihre Tätigkeit in den bestehenden Funktionen fort. Seit der Gründung vor vier Jahren - in der Hochphase der Corona-Pandemie - haben Gimv und die geschäftsführenden rehaneo-Gesellschafter Bruno Crone und Christoph Dühr das Unternehmen durch eine erfolgreiche Buy-and-Build-Strategie zu einem der Top-3-Leistungserbringer im Bereich der ambulanten Reha aufgebaut. Seit 2023 unterstützt Dr. Alain Robbe-Grillet als Geschäftsführer und CFO die Gruppe. Bis heute hat rehaneo bundesweit 13 Unternehmen mit insgesamt 23 Standorten in die Gruppe integriert, darunter einige der führenden Einrichtungen in Deutschland. Zuletzt gründete und baute rehaneo in Göttingen auch ein Zentrum komplett neu auf. Die rehaneo-Gruppe beschäftigt mittlerweile über 1.000 Mitarbeiter, die pro Jahr mehr als 80.000 Patienten und Kunden betreuen. Die Angebotspalette der Zentren reicht dabei je nach Standort von der ambulanten Rehabilitation sowie Reha-Nachsorge über Physio- und Ergotherapie bis hin zu Prävention und Fitness. Neben der Entwicklung der Standorte und dem kontinuierlichen Wachstum der Gruppe steht vor allem die Qualität der Dienstleistungen im Fokus. Diese wird u.a. durch ein Medical Board mit namhaften Experten gewährleistet, darunter Prof. Dr. med. Thomas Wessinghage. Ziel von rehaneo ist es, das Versorgungsnetz weiter zu verdichten und noch mehr Menschen professionelle Reha-Maßnahmen in der Nähe ihres Wohnorts anzubieten. Denn zum einen liegen die Kosten einer ambulanten Reha deutlich unter denen eines stationären Aufenthalts, was dem Gesundheitssystem zugutekommt. Zum anderen steigt die Nachfrage der Patienten, die während einer Reha-Maßnahme in ihrem gewohnten Umfeld bleiben wollen. Gemeinsam mit Fremman will das Management Team die bisherige erfolgreiche Wachstumsstrategie weiter fortsetzen und weiter den fragmentierten Sektor konsolidieren und so ein in Europa führendes Unternehmen aufbauen. Bruno Crone, Gründer und CEO der rehaneo-Gruppe , erklärt: Wir bedanken uns bei Gimv für die tatkräftige Unterstützung und die von Anfang an vertrauensvolle Zusammenarbeit, ohne die es nicht möglich gewesen wäre, in so kurzer Zeit zu einem der führenden Qualitätsanbieter im Bereich der ambulanten Reha zu avancieren. Wir freuen uns, mit Fremman nun ein neues Kapitel unserer Erfolgsgeschichte aufzuschlagen. Unser Fokus wird dabei auf der Akquisition neuer ambulanter Reha-Zentren und der strategischen Weiterentwicklung der bestehenden Einrichtungen und der gesamten Gruppe liegen. " Mirko Meyer-Schönherr und Max Schürenkrämer, Gründungspartner und Geschäftsführer Fremman , ergänzen: " Wir sind sehr beeindruckt von der bisherigen Entwicklung der rehaneo-Gruppe und sehen weiterhin großes Potenzial im Marktsegment der ambulanten Rehabilitation. Wir freuen uns, das erfahrene und ambitionierte Managementteam von rehaneo bei der Weiterentwicklung der Gruppe zu unterstützen. " Philipp von Hammerstein und Lars Timmer, Partner und Principal bei Gimv Healthcare, erklären: " Wir sind stolz, dass es uns gemeinsam mit rehaneo gelungen ist, in nur vier Jahren ein führendes Unternehmen und kompetenten Partner in der ambulanten Versorgung aufzubauen, der sich durch hohe Werte bei der Kunden- und Patientenzufriedenheit ebenso auszeichnet wie durch seine hohen Qualitätsstandards. " Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch das Bundeskartellamt und soll in Q1 2025 vollzogen werden. Diese Transaktion wird einen positiven Einfluss von etwa 1 EUR pro Aktie auf den NAV zum 30. September 2024 (der am 21. November veröffentlicht wird) von Gimv haben. Der realisierte Ertrag aus dieser Transaktion übertrifft das langfristiges Portfolio-Renditeziel erheblich. Über Gimv Gimv ist eine europäische Investmentgesellschaft mit über 40 Jahren Erfahrung im Private Equity und ist an der Euronext Brüssel notiert sowie Mitglied des Euronext BEL ESG Index. Gimv verfügt derzeit über ein Portfolio von mehr als 1,5 Mrd. EUR, bestehend aus rund 60 Portfoliounternehmen mit einem Gesamtumsatz von 4,0 Mrd. EUR und mehr als 20.000 Mitarbeitern. Gimv identifiziert innovative, führende Gesellschaften, die über hohes Wachstumspotenzial verfügen, und unterstützt diese nachhaltig auf ihrem Weg zur Marktführerschaft. Jede der fünf Investmentplattformen Consumer, Healthcare, Life Sciences, Smart Industries und Sustainable Cities wird von einem engagierten und kompetenten Team betreut, das jeweils in den heimischen Märkten von Gimv - Benelux, Frankreich und DACH - ansässig ist und von einem umfassenden internationalen Experten-Netzwerk unterstützt wird. http://www.gimv.com