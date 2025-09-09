Werbung ausblenden

Original-Research: ERNST RUSS AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: ERNST RUSS AG - von Montega AG

09.09.2025 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu ERNST RUSS AG

     Unternehmen:               ERNST RUSS AG
     ISIN:                      DE000A161077

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      09.09.2025
     Kursziel:                  10,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Christoph Hoffmann

HIT Feedback: Starker Auftritt des neuen Managementteams

Wir hatten jüngst die Gelegenheit, die beiden Co-CEOs Joseph Schuchmann und
Dr. Christopher Eilers auf den Hamburger Investorentagen zu begrüßen und
aktuelle Einschätzungen zur Geschäftsentwicklung zu gewinnen. Dabei hat sich
unsere positive Sicht auf den Investment Case bestätigt, die auch von den
starken Q2-Zahlen untermauert wurden. Darüber hinaus bestellte ER mit dem
strategischen JV-Partner Eimskip zuletzt zwei neue Schiffe, die dank einer
initialen 10-jährigen Charter ein vergleichsweise geringes Risikoprofil
aufweisen und in H2/28 abgeliefert werden sollen.

Gute Geschäftsentwicklung setzt sich in Q2 fort: Mit einem Umsatz von 38,9
Mio. EUR (Vj.: 40,7 Mio. EUR) konnte Ernst Russ bei nahezu voller Auslastung
ein weiteres erfolgreiches Quartal einfahren. Die durchschnittliche
Charterrate dürfte in Q2 u.E. bei rd. 18.000 USD pro Tag gelegen haben und
hat sich damit gegenüber Q1/25 (16.883 USD/Tag) nochmals erhöht. Durch den
Übergang des bereits vermeldeten Verkaufs der mit 868 TEU vergleichsweise
kleinen MV Adante konnte ein erfreulicher Veräußerungsgewinn von 5,2 Mio.
EUR erzielt werden, sodass das EBITDA in Q2 bei 23,2 Mio. EUR lag (Vj.: 21,8
Mio. EUR). Auch unter Bereinigung der Veräußerungserträge wurde trotz
kleinerer Flotte mit 18,1 Mio. EUR nahezu das Vorjahresniveau von u.E. 19,9
Mio. EUR erreicht. Der operative Cashflow belief sich in Q2 auf 13,7 Mio.
EUR und in H1 auf 47,6 Mio. EUR, sodass die Liquidität trotz signifikanten
Dividendenzahlungen an Ernst Russ- und Minderheitsaktionäre konstant bei rd.
111,7 Mio. EUR lag.

Hochprofitabler Backlog dürfte weiterhin Großteil des Enterprise Values
abdecken: In Q2 konnten drei weitere Charterverträge abgeschlossen bzw.
verlängert werden, die u.E. einen Umsatz von 65 Mio. USD beisteuern werden.
Der Backlog beläuft sich damit auf komfortable 281 Mio. USD, sodass das
daraus erzielbare EBITDA aufgrund der hohen Charterraten weiterhin den
Großteil des Enterprise Values abdecken. In der zweiten Jahreshälfte stehen
neben der Verlängerung dreier in H2/25 auslaufender Verträge (2x 1700 TEU,
1x 1300 TEU) insbesondere die Vercharterung des mit Abstand größten Schiffs
'Rome Express' (13000 TEU; ER-Anteil: 99%) an, das u.E. im aktuellen
Marktumfeld über zwei Jahre ein EBITDA von ~40 Mio. EUR einfahren könnte.

Management gibt Bekenntnis zur Ausweitung der Kapitalmarktaktivitäten und
strebt weitere Vereinfachung der Schiffseigentümerstruktur an: Auf dem HIT
standen vor allem die vorgenannten strategischen Ziele im Vordergrund und
stießen bei Investoren auf Anklang. Daneben erläuterten die beiden
Vorstände, dass in den nächsten Jahren ebenfalls die Diversifizierung des
aktuell auf kleine Containerschiffe fokussierten Unternehmens im Fokus
steht. Wir befürworten diese Strategie, da das Management sich wiederholt
strikt in Bezug auf nötige Kapitalrenditen und Risikoappetit zeigte und
überdies relevante Erfahrungen in weiteren Schiffskategorien aufzuweisen
hat.

Zwei neue 2.300 TEU-Feeder-Containerschiffe mit langjährigem JV-Partner
bestellt: Während sich ER mit finanziellen Details bedeckt hält, gehen wir
davon aus, dass die Schiffe (ER-Eigenumsanteil 52%) einen Auftragswert von
ca. 100 Mio. USD aufweisen könnten. Weiter gehen wir davon aus, dass die
10-jährige Charter bereits den überwiegenden Teil des Kaufpreises einspielt
und der teils fremdfinanzierte Deal (MONe: FK-Anteil 75%) eine zweistellige
EK-Rendite aufweist.

Fazit: Die strategischen Initiativen des Unternehmens sowie die erfreuliche
operative Entwicklung bieten in Zusammenspiel mit der attraktiven
Marktsituation im Bereich der Feeder-Containerschiffe und der wenig
ambitionierten Bewertung weiteres UpsidePotenzial. Wir bestätigen unser
Rating und unser Kursziel i.H.v. 10,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=42f8a03c25b17df36f40091a39bc7704

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

2195146 09.09.2025 CET/CEST

Ernst Russ

