Original-Research: ERNST RUSS AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: ERNST RUSS AG - von Montega AG 09.09.2025 / 17:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu ERNST RUSS AG Unternehmen: ERNST RUSS AG ISIN: DE000A161077 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 09.09.2025 Kursziel: 10,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann HIT Feedback: Starker Auftritt des neuen Managementteams Wir hatten jüngst die Gelegenheit, die beiden Co-CEOs Joseph Schuchmann und Dr. Christopher Eilers auf den Hamburger Investorentagen zu begrüßen und aktuelle Einschätzungen zur Geschäftsentwicklung zu gewinnen. Dabei hat sich unsere positive Sicht auf den Investment Case bestätigt, die auch von den starken Q2-Zahlen untermauert wurden. Darüber hinaus bestellte ER mit dem strategischen JV-Partner Eimskip zuletzt zwei neue Schiffe, die dank einer initialen 10-jährigen Charter ein vergleichsweise geringes Risikoprofil aufweisen und in H2/28 abgeliefert werden sollen. Gute Geschäftsentwicklung setzt sich in Q2 fort: Mit einem Umsatz von 38,9 Mio. EUR (Vj.: 40,7 Mio. EUR) konnte Ernst Russ bei nahezu voller Auslastung ein weiteres erfolgreiches Quartal einfahren. Die durchschnittliche Charterrate dürfte in Q2 u.E. bei rd. 18.000 USD pro Tag gelegen haben und hat sich damit gegenüber Q1/25 (16.883 USD/Tag) nochmals erhöht. Durch den Übergang des bereits vermeldeten Verkaufs der mit 868 TEU vergleichsweise kleinen MV Adante konnte ein erfreulicher Veräußerungsgewinn von 5,2 Mio. EUR erzielt werden, sodass das EBITDA in Q2 bei 23,2 Mio. EUR lag (Vj.: 21,8 Mio. EUR). Auch unter Bereinigung der Veräußerungserträge wurde trotz kleinerer Flotte mit 18,1 Mio. EUR nahezu das Vorjahresniveau von u.E. 19,9 Mio. EUR erreicht. Der operative Cashflow belief sich in Q2 auf 13,7 Mio. EUR und in H1 auf 47,6 Mio. EUR, sodass die Liquidität trotz signifikanten Dividendenzahlungen an Ernst Russ- und Minderheitsaktionäre konstant bei rd. 111,7 Mio. EUR lag. Hochprofitabler Backlog dürfte weiterhin Großteil des Enterprise Values abdecken: In Q2 konnten drei weitere Charterverträge abgeschlossen bzw. verlängert werden, die u.E. einen Umsatz von 65 Mio. USD beisteuern werden. Der Backlog beläuft sich damit auf komfortable 281 Mio. USD, sodass das daraus erzielbare EBITDA aufgrund der hohen Charterraten weiterhin den Großteil des Enterprise Values abdecken. In der zweiten Jahreshälfte stehen neben der Verlängerung dreier in H2/25 auslaufender Verträge (2x 1700 TEU, 1x 1300 TEU) insbesondere die Vercharterung des mit Abstand größten Schiffs 'Rome Express' (13000 TEU; ER-Anteil: 99%) an, das u.E. im aktuellen Marktumfeld über zwei Jahre ein EBITDA von ~40 Mio. EUR einfahren könnte. Management gibt Bekenntnis zur Ausweitung der Kapitalmarktaktivitäten und strebt weitere Vereinfachung der Schiffseigentümerstruktur an: Auf dem HIT standen vor allem die vorgenannten strategischen Ziele im Vordergrund und stießen bei Investoren auf Anklang. Daneben erläuterten die beiden Vorstände, dass in den nächsten Jahren ebenfalls die Diversifizierung des aktuell auf kleine Containerschiffe fokussierten Unternehmens im Fokus steht. Wir befürworten diese Strategie, da das Management sich wiederholt strikt in Bezug auf nötige Kapitalrenditen und Risikoappetit zeigte und überdies relevante Erfahrungen in weiteren Schiffskategorien aufzuweisen hat. Zwei neue 2.300 TEU-Feeder-Containerschiffe mit langjährigem JV-Partner bestellt: Während sich ER mit finanziellen Details bedeckt hält, gehen wir davon aus, dass die Schiffe (ER-Eigenumsanteil 52%) einen Auftragswert von ca. 100 Mio. USD aufweisen könnten. Weiter gehen wir davon aus, dass die 10-jährige Charter bereits den überwiegenden Teil des Kaufpreises einspielt und der teils fremdfinanzierte Deal (MONe: FK-Anteil 75%) eine zweistellige EK-Rendite aufweist. Fazit: Die strategischen Initiativen des Unternehmens sowie die erfreuliche operative Entwicklung bieten in Zusammenspiel mit der attraktiven Marktsituation im Bereich der Feeder-Containerschiffe und der wenig ambitionierten Bewertung weiteres UpsidePotenzial. Wir bestätigen unser Rating und unser Kursziel i.H.v. 10,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=42f8a03c25b17df36f40091a39bc7704 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2195146 09.09.2025 CET/CEST °