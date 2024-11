ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Nvidia auf 170 Dollar - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nvidia von 155 auf 170 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Quartalsergebnisse und Ausblick seien solide gewesen, schrieb Analyst Harlan Sur in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Produktionsstart der neuen Blackwell-Linie laufe rund. Zudem liege die Nachfrage mit Blick auf 2025 über weiter Strecken über dem Angebot./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2024 / 00:11 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2024 / 01:00 / EST

