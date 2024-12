Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Weihnachtsspende der Glarner Kantonalbank geht ans Menzihuus



02.12.2024 / 07:00 CET/CEST





Glarus, 2. Dezember 2024 – Die diesjährige Weihnachtsspende der Glarner Kantonalbank über 5'000 Franken geht ans Menzihuus in Filzbach. Das Menzihuus als gemeinnützige Institution ermöglicht Menschen mit unterschiedlichen psychischen Beeinträchtigungen das Arbeiten, Lernen und Wohnen in einer unterstützenden Umgebung.

Die Glarner Kantonalbank unterstützt mit ihrer traditionellen Weihnachtsspende jedes Jahr einen Verein oder eine gemeinnützige Institution im Kanton Glarus. Die Weihnachtsspende in der Höhe von 5 000 Franken geht in diesem Jahr an das Menzihuus in Filzbach. Das Menzihuus leistet mit seinem Angebot einen sehr wertvollen Beitrag in unserer Gesellschaft und bietet Menschen mit Beeinträchtigungen oder schwierigen Lebensumständen Sicherheit und Strukturen in ihrem Leben. Heinz Näf, Betriebsleiter des Menzihuus in Filzbach, freut sich über die Spende: «Herzlichen Dank an die Glarner Kantonalbank für die grosszügige Unterstützung von 5 000 Franken. Ihre Hilfe ermöglicht es uns, ein kleines Extra in unsere sozialpädagogische Arbeit im Menzihuus für die Klientinnen und Klienten zu realisieren. Gemeinsam schaffen wir eine bessere Zukunft!»

Über das Menzihuus

Das Menzihuus, eine Einrichtung der Genossenschaft sozial-diakonischer Werke, bietet umfassende sozialtherapeutische Unterstützung für Menschen mit psychischen, leichten geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen sowie für Personen mit Suchtproblematiken. Mit vielfältigen Werkstätten wie Bäckerei, Wäscherei, Gärtnerei und Küche wird eine strukturierte Tagesgestaltung geboten, die den Bewohnerinnen und Bewohnern sinnvolle Beschäftigung und neue Perspektiven eröffnet. Das Menzihuus bietet zudem verschiedene Wohnmöglichkeiten – im Haupthaus, in Aussenwohngruppen und Einzelwohnungen – für ein selbstbestimmtes Leben. Im Dorfladen und im benachbarten Hotel Lihn werden Ausbildungs- und Eingliederungsplätze in diversen Berufsfeldern geschaffen, die gezielt zur beruflichen und sozialen Integration beitragen. Das Ziel: Chancen für eine gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe zu fördern und gemeinsam gesellschaftliche Barrieren abzubauen.

Weitere Informationen über das Menzihuus sind unter www.menzihuus.ch zu finden.

Bild: Ariane Riedi Wirth (GLKB) übergibt den Scheck an Heinz Näf und Beat Staudacher.

Ende der Medienmitteilungen



Sprache: Deutsch Unternehmen: Glarner Kantonalbank AG Hauptstrasse 21 8750 Glarus Schweiz Telefon: 0844 773 773 E-Mail: shana.spichtig@glkb.ch ISIN: CH0189396655 Börsen: BX Berne eXchange; SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2041687

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2041687 02.12.2024 CET/CEST