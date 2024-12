mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Sonstiges

Starkes Wachstum bei Telekommunikationsanbieter TalkTalk – Kundenportal mit neuen Funktionen und attraktive Angebote



11.12.2024 / 10:00 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG

Rotkreuz, 11. Dezember 2024

Die Kundenbasis des Telekommunikationsanbieters TalkTalk wächst kontinuierlich. Mit einem neuen nutzerzentrierten Kundenportal sowie attraktiven Angeboten begegnet TalkTalk den steigenden Kundenbedürfnissen und begünstigt das weitere Wachstum.

Die Kundenbasis des Telekommunikationsanbieters TalkTalk wächst. Aktuell verzeichnet TalkTalk über 100’000 Postpaid-Kunden. «Neben der stetigen Optimierung der mobilezone Standorte an bester Strassenlage und in Einkaufszentren in der gesamten Schweiz, ist das Wachstum unseres MVNO-Geschäftes Teil unserer Strategie.», sagt Maud Hoffmann, Chief MVNO & Digital Officer von mobilezone Schweiz.

Um bestehenden und künftigen Kunden eine attraktive Customer Journey zu bieten, hat TalkTalk das Kundenportal einer kundenzentrierten Neugestaltung unterzogen. Das Portal wurde auf Basis von Marktanalysen und Kundenfeedbacks entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit zu steigern. Den Kunden bietet TalkTalk eine moderne und intuitive Plattform, die ihnen ermöglicht, ihre Anliegen selbstständig und schnell zu bearbeiten. Kunden profitieren von folgenden neuen Funktionen:

Kunden können über das neue Portal ihre Rechnungen bequem online prüfen und bezahlen.

Bestehende Abos können einfach eingesehen und angepasst sowie neue Abos selbständig abgeschlossen werden.

Reisende können direkt Roaming-Pakete buchen und aktivieren. Prepaid-Kunden können SIM-Karten via Kundenportal aufladen oder neue Prepaid-Karten kaufen.

Der aktuelle Stand des eigenen Datenverbrauchs ist jederzeit via Kundenportal einsehbar.

Kunden profitieren aktuell online wie auch in den mobilezone Shops von attraktiven Angeboten, beispielsweise vom ALL IN-Mobilabo für CHF 25.– pro Monat. Das Angebot umfasst unbegrenzt Daten und Telefonie im In- und Ausland (EU, UK, USA/CAN).

Weiterführende Informationen zu den Angeboten von TalkTalk unter www.talktalk.ch

Medienmitteilung (PDF)

Kontakt für Medienschaffende

Martina Högger

Senior Manager Corporate Communications

media@talktalk.ch

Über TalkTalk

TalkTalk ist ein Mobile Virtual Network Operator (MVNO) mit Sitz in Rotkreuz. Das Unternehmen bietet als Mobilfunkanbieter ohne eigene Netzinfrastruktur seinen Kunden in der Schweiz Abos für Mobilfunk, Festnetztelefonie und Internet auf dem Netz von Sunrise an. TalkTalk gehört zur mobilezone Gruppe.

www.talktalk.ch

