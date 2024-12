IRW-News: Legible Inc. : Legible schließt Kooperation mit ACCESS Europe ab, um eBooks und Hörbücher in vernetzte Fahrzeuge zu bringen

IRW-PRESS: Legible Inc. : Legible schließt Kooperation mit ACCESS Europe ab, um eBooks und Hörbücher in vernetzte Fahrzeuge zu bringen

Vancouver, British Columbia, den 16. Dezember 2024 - Legible (CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T) (Legible oder das Unternehmen), ein innovativer Online-Buchladen, der sich auf barrierefreie und immersive digitale Leseerlebnisse spezialisiert hat, und die ACCESS Europe GmbH freuen sich, bekannt zu geben, dass die Lösungen und Inhalte von Legible im ACCESS Twine for Car-App Store, einer weltweit führenden Plattform für digitale Inhalte in Fahrzeugen, integriert wurden.

Die ACCESS Twine for Car (Twine4Car) Plattform, die ein umfassendes Infotainment-Erlebnis im Auto bietet, wird von großen Automobilherstellern weltweit genutzt und ermöglicht einen nahtlosen Zugang zu Unterhaltung und Medien, was das Erlebnis im Auto verändert. Diese Partnerschaft bringt die umfangreiche Sammlung von eBooks und Hörbüchern von Legible direkt zu den Fahrern und Passagieren von vernetzten Autos und verbessert deren Unterhaltungsmöglichkeiten im Auto. Durch die Integration von Legibles digitalem Content-Service in Twine4Car haben die Nutzer Zugang zu einer großen Auswahl an beliebten und vielfältigen eBook- und Hörbuch-Titeln direkt vom Komfort ihres Fahrzeugs aus.

Diese Zusammenarbeit mit ACCESS ermöglicht es uns, unsere Mission des barrierefreien, nachhaltigen Lesens in den Vordergrund der Automobilindustrie zu rücken, sagte Kaleeg Hainsworth, CEO von Legible. Wir sind begeistert, Teil der innovativen Twine4Car-Plattform zu sein und Fahrer sowie Beifahrer auf eine völlig neue Art und Weise zu erreichen. Gemeinsam machen wir es den Menschen so einfach wie nie zuvor, hochwertige Literatur zu genießen, egal ob sie unterwegs oder zu Hause sind.

Der ACCESS Twine4Car-App Store ist eine umfassende Medien- und Unterhaltungsplattform, die Videos, Audio, Spiele und jetzt auch das einzigartige Angebot an eBooks und Hörbüchern von Legible in einer einzigen, zusammenhängenden Schnittstelle in Fahrzeugen integriert. Die Nutzer können auf die Abonnementoptionen und exklusiven Angebote von Legible zugreifen, darunter eine große Auswahl an Titeln, die die persönliche und berufliche Entwicklung, das kulturelle Bewusstsein und die Unterhaltung fördern.

Mit seinem Engagement für barrierefreies Lesen passt Legible perfekt zur Mission von ACCESS, die Konnektivität und das Benutzererlebnis in Fahrzeugen zu verbessern. Diese Partnerschaft unterstreicht die Expansionsbestrebungen von Legible und sein Engagement, eine einzigartige und wertvolle Ressource für Menschen zu bieten, die unterwegs sind, und überall neue Abonnenten zu erreichen.

Unsere Partnerschaft mit Legible unterstreicht das Engagement von ACCESS Europe, das Fahrerlebnis im Auto mit reichhaltigen, nutzerorientierten digitalen Inhalten zu verbessern, sagte Masahiro Aono, CEO von ACCESS Europe. Die Integration von Legibles umfangreicher Bibliothek an eBooks und Hörbüchern in ACCESS Twine for Car ermöglicht es Automobilherstellern, eine erweiterte Infotainment-Option anzubieten, die sowohl Fahrer als auch Passagiere anspricht und dem Erlebnis im Fahrzeug einen neuen Mehrwert verleiht.

Über ACCESS Europe

ACCESS Europe GmbH mit Sitz in Oberhausen, Deutschland, ist eine Tochtergesellschaft von ACCESS CO., LTD. (ACCESS), die ihren Hauptsitz in Tokio, Japan, hat und an der Tokioter Börse (Prime Market, Index 4813) notiert ist. Seit 1984 ist ACCESS führend auf dem Gebiet der Mobil- und Netzwerksoftwaretechnologien und bietet fortschrittliche IT-Lösungen für ein breites Spektrum von Branchen, darunter Telekommunikation, Unterhaltungselektronik, Rundfunk, Verlagswesen, Automobilindustrie und Energieinfrastruktur. ACCESS-Lösungen sind weltweit auf über 1,5 Milliarden Geräten im Einsatz.

Mit seinen Lösungsportfolios NetFront, NetRange und Twine liefert ACCESS Europe Appstores, Softwarekomponenten und Inhaltsdienste an die weltweit größten Automobil-OEMs und Tier-1-Zulieferer, Rundfunkanstalten, Videoverleiher und Hersteller von Unterhaltungselektronik. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.access-company.com/en und/oder https://twine4car.com oder https://twine4tv.com.

© 2024 ACCESS CO., LTD. Alle Rechte vorbehalten. ACCESS, das ACCESS-Logo und ACCESS Twine sind eingetragene Marken oder Marken von ACCESS CO., LTD. in den USA, Japan und/oder anderen Ländern. Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Marken, Logos und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Über Legible

Legible ist ein bahnbrechendes, auf mobile Endgeräte fokussierte und weltweit agierendes Unternehmen, das sich auf eBooks und Hörbuch-Unterhaltung spezialisiert hat. Seine umfangreichen Partnerschaften umfassen vier der Top-5-Verlage, den weltweit größten eBook-Vertriebshändler und eine Vielzahl herausragender und innovativer Verlage aller Größenordnungen, die es Legible ermöglichen, Millionen von mehrsprachigen eBooks und Hörbüchern nahtlos zu liefern und so jedes intelligente Gerät in eine Quelle modernsten Infotainments zu verwandeln.

Zu den jüngsten Veröffentlichungen gehört My Model Kitchen - Holidays, das vierte in einer Reihe von 15 mit Videos angereicherten Living Cookbooks des ehemaligen Supermodels, der Bestsellerautorin, der TV-Moderatorin und der Starköchin Cristina Ferrare, bei dem für jedes Rezept ein KI-Souschef zur Verfügung steht. Die Living Cookbooks und Frau Ferrare wurden in verschiedenen großen Medien vorgestellt, darunter auch dreimal in der sehr beliebten Drew Barrymore Show, wo sie die Zuschauer mit ihrem kulinarischen Fachwissen verblüffte und dabei die interaktive Komponente des KI-Souschefs einsetzte.

Als Vorreiter auf dem schnell wachsenden Infotainment-Markt für Fahrzeuge hat Legible Partnerschaften mit den Medienanbietern Faurecia Aptoide, Harman Ignite, LiveOne, Visteon und nun ACCESS Twine4Car geschlossen. Legible verfügt über die einzige Android Automotive App, die sowohl Hörbücher als auch eBooks für Fahrer und Passagiere in mehreren Millionen Fahrzeugen auf der ganzen Welt bereitstellen kann und sich damit an die Spitze der neuen Welt des Infotainments im Auto setzt.

Legible wurde kürzlich mit dem EdTech Breakthrough Award für die eLearning-Innovation des Jahres ausgezeichnet und ist dabei, die digitale Verlagslandschaft neu zu gestalten. Legible hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Bereitstellung innovativer Verlagslösungen des 21. Jahrhunderts und die Bereicherung des weltweiten Leseerlebnisses einen bedeutenden Marktanteil zu gewinnen.

Bitte besuchen Sie www.legible.com und entdecken Sie den Ort, an dem eBooks zum Leben erweckt werden.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen darstellen (zukunftsgerichtete Aussagen), einschließlich Aussagen über das Geschäft von Legible. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Legible liegen. Dazu gehören die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, Branchenbedingungen, Währungsschwankungen, die mangelnde Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal oder Management, die Volatilität der Aktienmärkte und die Fähigkeit, auf ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zuzugreifen. Obwohl Legible davon ausgeht, dass die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, basieren sie auf Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als unzutreffend erweisen können. Diese Faktoren und Annahmen beruhen auf den derzeit verfügbaren Informationen. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse beeinflussen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen angegebenen, erwarteten oder implizierten abweichen. Die Leser werden daher davor gewarnt, sich auf die zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, da keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Aktivitäten oder Leistungen gegeben werden kann. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieses Dokuments. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Legible keine Verpflichtung, die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

