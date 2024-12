AKTIE IM FOKUS: Adidas-Anleger sind nach Nike-Zahlen vorsichtig

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein guter Quartalsbericht des US-Sportartikelherstellers Nike hilft am Freitag den Aktien des deutschen Wettbewerbers Adidas zunächst nicht nach oben. Oberhalb der Marke von 240 Euro tun sich Adidas seit Monaten schwer. Mit einem am Freitag im vorbörslichen Handel auf Tradegate verbuchten Kursverlust von 0,6 Prozent auf 234,60 Euro zum Xetra-Schluss am Vortag dürften sie ihr Vortagesminus noch etwas ausweiten.

Der zuletzt schwächelnde Nike-Konzern hatte im zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Umsatz und Gewinn waren aber im Jahresvergleich erneut deutlich zurückgegangen.

Analystin Olivia Townsend von JPMorgan glaubt, dass Adidas im Jahr 2025 weiter von der Nike-Schwäche profitieren könne. Die mauen Umsatzziele der Amerikaner böten Adidas die Chance, weitere Marktanteile abzugraben. Gerade im Lifestyle-Bereich seien die Herzogenauracher sehr stark./ajx/jha/