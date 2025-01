Eurozone: Wirtschaftsstimmung trübt sich unerwartet ein

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Dezember unerwartet eingetrübt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel zum Vormonat um 1,9 Punkte auf 93,7 Punkte, wie die Europäische Kommission am Mittwoch in Brüssel bekannt gab. Bankvolkswirte hatten im Schnitt 95,6 Punkte erwartet.

Verschlechtert hat sich die Stimmung im angeschlagenen Industriesektor und bei den Verbrauchern. Im Einzelhandel und der Bauwirtschaft fiel der Indikator ein wenig. Im Dienstleistungssektor verbesserte sich die Stimmung hingegen.

Bei den drei großen Ländern Frankreich (-3,0 Punkte), Deutschland (-2,5 Punkte) und Italien (-1,1 Punkte) fiel der ESI. In Spanien (+0,9 Punkte) hingegeben verbesserte sich der Indikator. Deutschland stellt weiterhin eine Belastung für Wirtschaft der Eurozone dar. So liegt der deutsche ESI-Wert mit 86,1 Punkten merklich unter dem Schnitt der Eurozone./jsl/jkr/men