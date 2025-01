ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Beiersdorf auf 'Buy' - Ziel 164 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Buy" mit einem Kursziel von 164 Euro belassen. Analyst Fulvio Cazzol bleibt für den Konsumgüterhersteller mit Blick auf 2025 bei seiner "konstruktiven" Haltung, wie aus einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung hervorgeht. Die Hamburger seien gut positioniert, um vom Vertriebsstart wichtiger Marken und Produkte in verschiedenen Regionen zu profitieren. Seine "Top Picks" unter den europäischen Aktien von Nahrungsmittel- und Haushaltsprodukte-Herstellern für 2025 sind Glanbia, Kerry und Haleon. Bei Beiersdorf betonte er zudem das Potenzial für Verbesserungen aus eigener Kraft./ajx/la

