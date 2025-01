Citigroup steigert Gewinn stärker als gedacht

Die US-Großbank Citigroup hat im abgelaufenen Jahr wieder den Weg nach oben gefunden. War ihr Gewinn 2023 noch auf 9,2 Milliarden US-Dollar eingebrochen, verdiente sie nun mit rund 12,7 Milliarden Dollar (12,4 Mrd Euro) wieder rund 37 Prozent mehr. Damit übertraf sie auch die Erwartungen von Analysten. "2024 war ein entscheidendes Jahr und unsere Ergebnisse zeigen, dass unsere Strategie greift", sagte Bankchefin Jane Fraser am Mittwoch in New York. Allerdings rechnet sie für die kommenden Jahre jetzt mit einer geringeren Rendite als zuletzt.

Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten dennoch gut an: Im vorbörslichen US-Handel gewann die Citi-Aktie fast vier Prozent.

Im abgelaufenen Jahr steigerte die Bank ihre Erträge um drei Prozent auf 81,1 Milliarden Dollar. Rückstellungen für faule Darlehen und tatsächliche Kreditausfälle schlugen mit 10,1 Milliarden Dollar jedoch zehn Prozent teurer zu Buche als ein Jahr zuvor.

Bankchefin Fraser hatte vor einem Jahr die Streichung von 20.000 Arbeitsplätzen angekündigt. Mehrere Führungsebenen sollen wegfallen.

Allerdings kappte die Managerin am Mittwoch ihr Ziel für die Rendite auf das materielle Eigenkapital (ROTCE). Sie dürfte bis zum Jahr 2026 statt 11 bis 12 Prozent jetzt nur noch 10 bis 11 Prozent erreichen. Als Grund nannte Fraser höhere Investitionen ins Geschäft und den Umbau der Bank.