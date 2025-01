EQS-News: NORMA Group gewinnt Großauftrag im Bereich DIY-Einzelhandel in den USA

EQS-News: NORMA Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges

NORMA Group gewinnt Großauftrag im Bereich DIY-Einzelhandel in den USA



NORMA Group gewinnt Großauftrag im Bereich DIY-Einzelhandel in den USA

Maintal, Deutschland / Auburn Hills, Michigan, USA, 23. Januar 2025

– Die NORMA Group hat einen Großauftrag im Bereich Industrieanwendungen gewonnen. Eine der größten Baumarktketten in den USA wird jedes Jahr mehr als fünf Millionen Metallschellen der Marke BREEZE für den Vertrieb in ihren Bau- und Heimwerkermärkten abnehmen. Damit baut die NORMA Group ihren Marktanteil im DIY-Segment in den USA kontinuierlich weiter aus. Ziel ist, das Industriegeschäft zu stärken und weiteres Wachstum zu generieren.

Vorstandsvorsitzender Guido Grandi: „Bau- und Heimwerkermärkte sind als Distributoren ein wichtiger Vertriebsweg für uns in den USA. Mit dem Auftrag vergrößern wir die Reichweite unserer Marke BREEZE und stärken unsere Marktposition im DIY-Segment. Damit setzen wir unsere Wachstumsstrategie in der Geschäftseinheit Industrieanwendungen konsequent fort.“

Die Marke BREEZE bietet seit mehr als 90 Jahren eine breite Palette an Schneckengewindeschellen unter anderem für Luftfahrt, Automobilbau, Nutzfahrzeuge und industrielle Anwendungen. Die in Amerika gefertigten BREEZE Schellen umfassen Schneckengewindeschellen, T-Bolt-Schellen, V-Band-Schellen und Lösungen mit konstantem Drehmoment.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter

www.normagroup.com

. Für zusätzliche Pressefotos besuchen Sie unsere Plattform

www.normagroup.com/Pressebilder

.

Pressekontakt

Lina Bosbach

Director Group Communications

E-Mail:

Lina.Bosbach@normagroup.com

Tel.: +49 (0)6181 – 6102 7606

Jennifer Oborny

Group Communications Manager

E-Mail:

Jennifer.Oborny@normagroup.com

Tel.: +49 (0)6181 – 6102 7604

Kim Bösken

Junior Group Communications Manager

E-Mail:

Kim.Boesken@normagroup.com

Tel.: +49 (0)1522 482 94 18

Über NORMA Group

Die NORMA Group ist ein internationaler Marktführer für hochentwickelte und standardisierte Verbindungstechnologie sowie Fluid-Handling-Technologie. Mit rund 7.700 Mitarbeitenden beliefert die NORMA Group Kunden in über 100 Ländern mit mehr als 40.000 Produktlösungen. Dabei unterstützt die NORMA Group ihre Kunden und Geschäftspartner, auf globale Herausforderungen wie den Klimawandel und die zunehmende Ressourcenverknappung zu reagieren. Die Produkte der NORMA Group tragen dazu bei, klimaschädliche Emissionen zu reduzieren und Wasser effizient zu nutzen. Zum Einsatz kommen die innovativen Verbindungslösungen in Systemen zur Wasserversorgung, zur Bewässerung und zur Entwässerung, in Fahrzeugen mit konventionellen oder alternativen Antriebsarten, in Schiffen und Flugzeugen sowie in Gebäuden. Im Jahr 2023 erwirtschaftete die NORMA Group einen Umsatz von rund 1,2 Milliarden Euro. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk mit 25 Produktionsstätten und zahlreichen Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Hauptsitz ist Maintal bei Frankfurt am Main. Die NORMA Group SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im SDAX.

