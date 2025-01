dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 27.01.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/BASF: Batteriegeschäft lastet auf Gewinn - Kurs nur kurz unter Druck

LUDWIGSHAFEN - Milliardenschwere Abschreibungen und Restrukturierungskosten haben im vergangenen Jahr auf das Ergebnis des Chemiekonzerns BASF gedrückt. So fiel der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) vorläufigen Zahlen zufolge von 2,2 auf 2,0 Milliarden Euro, wie der im Dax notierte Konzern am Freitag nach Börsenschluss mitteilte. Dies lag deutlich unter den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt mit 3,2 Milliarden Euro gerechnet hatten.

US-Telekomkonzern AT&T schließt Jahr mit Hunderttausenden Neukunden ab

DALLAS - Der US-Telekomkonzern AT&T hat mit Sonderangeboten und Bündelpaketen zum Jahresende mehr Kunden für sich gewonnen als erwartet. Zwischen Oktober und Dezember entschieden sich rund 482.000 neue Kunden netto für einen Mobilfunkvertrag, während 307.000 neue Glasfaserverträge abgeschlossen wurden, wie das Unternehmen am Montag in Dallas mitteilte. Das war deutlich besser als von Analysten erwartet. Im vorbörslichen Handel gewann die AT&T-Aktie rund zwei Prozent, während der S&P 500 drei Prozent tiefer erwartet wurde.

ROUNDUP: Boeing-Krise bremst Ryanair noch stärker aus - Aktie legt dennoch zu

DUBLIN - Die Probleme des Flugzeugbauers Boeing durchkreuzen die Geschäftspläne des Billigfliegers Ryanair noch stärker als gedacht. Weil Boeing nicht genügend Flugzeuge liefern kann, dürfte die Zahl der Passagiere im kommenden Geschäftsjahr bis Ende März 2026 nur auf 206 Millionen wachsen, teilte die irische Fluglinie am Montag in Dublin mit. Bereits Anfang November hatte Ryanair-Chef Michael O'Leary sein Ziel auf 210 Millionen Passagiere gekürzt. Zuletzt lief es für den Billigflieger jedoch besser als gedacht.

ROUNDUP: Autozulieferer Stabilus legt im Quartal zu

KOBLENZ - Der Autozulieferer Stabilus ist mit einem Umsatz- und Ergebnisplus ins neue Geschäftsjahr gestartet. Dabei profitierten die Koblenzer insbesondere von der Übernahme des US-Industriedienstleisters Destaco. Die Erlöse kletterten im Jahresvergleich um 6,7 Prozent auf 326 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Aus eigener Kraft sei der Umsatz jedoch um 5,8 Prozent geschrumpft.

Vonovia-Aktionäre billigen enge Anbindung von Deutsche Wohnen

BOCHUM/BERLIN - Der größte deutsche Wohnimmobilienkonzern Vonovia kann seine Tochter Deutsche Wohnen wie geplant noch enger an sich binden. Bei einer außerordentlichen Hauptversammlung stimmten 99,97 Prozent des anwesenden Grundkapitals für einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag und die damit verbundene Kapitalerhöhung, wie Vonovia mitteilte. Damit wurde die erforderliche Mehrheit deutlich übertroffen. Bei der Hauptversammlung von Vonovia waren laut Mitteilung 67,64 Prozent des Grundkapitals vertreten.

Globaler E-Automarkt wächst langsamer - China weit vorn

MÜNCHEN - In den zentralen E-Automärkten weltweit sind vergangenes Jahr mehr als zehn Millionen rein batteriebetriebene Fahrzeuge verkauft worden. Auf den 21 Märkten, die die Unternehmensberatung PwC untersucht hat, ergaben sich 10,4 Millionen Verkäufe, wie aus einer Analyse hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorab vorliegt. Das sind 14,3 Prozent mehr als vor einem Jahr.

'WSJ': Musk unzufrieden mit X-Geschäft - Milliardär widerspricht

AUSTIN - Elon Musk beklagt sich laut Medienberichten über das Geschäft seiner Online-Plattform X. "Unser Nutzerwachstum stagniert, der Umsatz ist nicht beeindruckend - und wir kommen kaum über die Runden", zitierte das "Wall Street Journal" aus einer E-Mail an die Mitarbeiter von Januar. Musk reagierte Stunden später auf den Artikel: "Dieser Bericht ist falsch. Ich habe keine solche E-Mail verschickt. Das WSJ lügt." In der Zwischenzeit hatte allerdings auch das Technologie-Blog "The Verge" das Zitat mit eigener Quelle bestätigt.

Vertrag von Telekom-Chef Höttges verlängert

BONN - Telekom-Chef Tim Höttges hat eine Vertragsverlängerung bekommen. Das bis Ende 2026 laufende Arbeitspapier als Vorstandsvorsitzender habe nun eine Gültigkeit bis Ende 2028, teilte das Unternehmen nach einer Sitzung des Aufsichtsrats in Bonn mit.

