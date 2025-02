Roche Holding - Vor Wende zum Besseren?

Hinter der Roche-Aktie liegt eine verlorene Dekade, denn das Papier notiert auf dem Stand von 2014. Die Börsenrally der letzten Jahre ist an dem Pharmatitel also vollständig vorbeigegangen. Genau an dieser Stelle ergibt sich nun aber die Hoffnung auf Besserung. So gelang zuletzt auf Basis des Aufwärtstrends seit 2003 bzw. der 200-Monats-Linie (akt. bei 236,84/241,87 CHF) eine Stabilisierung. Dabei könnte sich die Kursentwicklung der letzten zwei Jahre darüber hinaus als inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation herauskristallisieren. Um die beschriebene untere Umkehr abzuschließen, bedarf es eines Spurts über die horizontale Widerstandszone bei 288,20/295,80 CHF (siehe Chart). Hier hat die Roche-Aktie in den letzten zehn Jahren immer wieder wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt. Die Bedeutung dieser Barrieren wird noch zusätzlich durch die 200-Wochen-Linie (akt. bei 295,15 CHF) untermauert. Gelingt der Befreiungsschlag, dann ergibt sich aus dem o. g. S-K-S-Muster ein Anschlusspotenzial von 80 CHF bzw. ein Kursziel von rund 370 CHF. Unterstützt wird der Gezeitenwandel durch verschiedene Indikatoren. Hervorheben möchten wir den trendfolgenden MACD, der auf historisch niedrigem Niveau zuletzt ein neues Einstiegssignal generiert hat.

Roche Holding (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Roche Holding

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

