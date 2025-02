Novartis baut Therapiebereich Herz-Kreislauf mit Zukauf aus

Novartis verstärkt seine Pipeline von Herz-Kreislaufmedikamenten mit einer potenziell milliardenschweren Akquisition.

Für eine Zahlung von 925 Millionen Dollar erwirbt der Schweizer Pharmakonzern die US-Biotechfirma Anthos Therapeutics. Mögliche Anpassungen und erfolgsabhängige Zahlungen können Novartis weitere bis zu 2,15 Milliarden Dollar kosten, wie der Pharmariese am Dienstag mitteilte.

Die Transaktion soll in der ersten Jahreshälfte abgeschlossen werden. Das am weitesten fortgeschrittene Medikament der in Boston ansässigen Anthos Abelacimab zur Vorbeugung von Schlaganfällen und systemischen Embolien bei Patienten mit Vorhofflimmern befindet sich in der spätklinischen Phase-III-Entwicklung.