Berkshire Hathaway B – Robuste Trading Range

Chartanalyse zu Berkshire Hathaway B

Die Aktie von Berkshire Hathaway Inc zeigt sich langfristig in einem intakten Aufwärtstrend, der bis Oktober 2022 zurückreicht. Besonders interessant ist, dass die untere Keltner-Band in Kombination mit dem 50-Wochen-Durchschnitt als starke Unterstützung dient. Seit November 2024 bewegt sich der Kurs jedoch in einer breiten Handelsspanne zwischen $422 und $497, ohne klare Richtungsentscheidung.