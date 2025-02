EQS-News: Pyramid AG gibt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 bekannt

EQS-News: Pyramid AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Pyramid AG gibt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 bekannt

München, 20. Februar 2025 – Die Pyramid AG (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A254W52), ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen für Automatisierung und Digitalisierung für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor, gibt vorläufige Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2024 bekannt. Nach den bisher vorliegenden Auswertungen werden Umsatz und EBITDA im Konzern voraussichtlich leicht unterhalb der im August 2024 kommunizierten Prognosebandbreiten liegen. Eine Ursache für die Abweichung ist, dass sich die damaligen Erwartungen an einen gesamtwirtschaftlichen Aufschwung im 2. Halbjahr nicht bewahrheitet haben.

Der Konzernumsatz 2024 liegt nach den vorliegenden Geschäftszahlen bei etwa EUR 68,6 Mio. (Vorjahr: EUR 76,0 Mio., bisherige Prognose EUR 70,0 Mio. bis 73,0 Mio.). Das EBITDA des Konzerns beläuft sich nach vorläufigen Berechnungen auf EUR 3,6 Mio. (Vorjahr: EUR 5,4 Mio., bisherige Prognose EUR 3,8 Mio. bis 4,2 Mio.). Positiv entwickelt hat sich die bisher nicht in den Konzern einbezogene indirekte Beteiligung fibrisTerre Systems GmbH, bei der nach vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 der Umsatz etwa EUR 2,1 Mio. (Vorjahr: EUR 1,6 Mio.) und das EBITDA etwa EUR 0,3 Mio. (Vorjahr: EUR 0,1 Mio.) beträgt. Da zwischen Konzern und fibrisTerre keine Umsätze zu konsolidieren sind, würde bei Einbeziehung der fibrisTerre in den Konzern nach den vorläufigen Zahlen für das Jahr 2024 pro forma ein Umsatz von EUR 70,7 Mio. bei einem EBITDA von EUR 3,9 Mio. gezeigt werden.

Das Kerngeschäft des Konzerns mit Servern, Industrie-PCs und ergänzender IT-Hardware, das unter der Marke Akhet geführt wird, hat sich im Jahr 2024 weiterhin positiv entwickelt. Gleiches gilt für das unter der Marke Polytouch geführte Geschäft mit Self-Ordering Kiosken und Self-Checkout Systemen (SCO). Nach den vorläufigen Zahlen beträgt das Umsatzwachstum in diesen Segmenten gegenüber dem Vorjahr zwischen 5 % und 7 %. Demgegenüber hat das unter der Marke faytech geführte Geschäft mit Touchdisplays und Touch-Computern gegenüber dem Vorjahr nach vorläufigen Berechnungen einen deutlichen Rückgang zu verzeichnen. Ein wesentlicher Faktor dafür ist, dass faytech in Nordamerika den Wegfall eines Großkunden bisher nicht kompensieren konnte.

„Ein Rückgang des Geschäftsvolumens kann nie zufriedenstellen“, so Andreas Empl, CEO der Pyramid AG. „Angesichts des negativen konjunkturellen Umfelds, das auch bei den mittelständischen Mitbewerbern zu massiven Umsatz- und Ertragsverlusten führt, haben wir uns auch durch die guten Geschäftsabschlüsse bei Akhet vergleichsweise gut behauptet.“

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Der Begriff EBITDA wird verwendet als Summe aus Umsatzerlöse, Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, Andere aktivierte Eigenleistungen und Sonstige betriebliche Erträge, abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand und Sonstige betriebliche Aufwendungen.

Die finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 können von den in dieser Mitteilung angegebenen vorläufigen Ergebnissen abweichen. Alle in dieser Mitteilung genannten Zahlen sind ungeprüft und basieren auf vorläufigen Informationen.

Über die Pyramid AG:

Die Pyramid AG, ein internationaler Hardwarelösungs- und Standardanbieter für Automatisierung und Digitalisierung, insbesondere im Bereich P.O.S., ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A254W52). Die 100-prozentige Tochtergesellschaft Pyramid Computer GmbH gilt als Pionier für den digitalen Marktplatz. Das süddeutsche Unternehmen ist ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen, u. a. für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor. Die 100-prozentige Tochtergesellschaft faytech AG ist einer der führenden Hersteller von Touchscreen-Geräten für P.O.S. (Point-of-Sale und Point-of-Service) - Anwendungen mit weltweiten Produktionskapazitäten, vor allem in Shenzhen, China und am zweiten Produktionsstandort in Suining, China. Darüber hinaus hält die Pyramid AG eine maßgebliche Beteiligung an der Securize IT Solutions AG. Unter www.pyramid-ag.com erhalten interessierte Anleger weitere Informationen zur Pyramid AG.

Kontakt Pyramid AG:

Sendlinger-Tor-Platz

80336 München

info@pyramid-ag.com

www.pyramid-ag.com



Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

