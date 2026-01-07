EQS-Adhoc: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA: Ausgabe Pflichtwandelanleihe von bis zu 2,3 Mio. EUR mit Bezugsrecht

EQS-Ad-hoc: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleiheemission

The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA: Ausgabe Pflichtwandelanleihe von bis zu 2,3 Mio. EUR mit Bezugsrecht



07.01.2026 / 22:06 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





+++ Ad-hoc Mitteilung +++

The Payments Group Holding –

Ausgabe Pflichtwandelanleihe von bis zu 2,3 Mio. EUR mit Bezugsrecht

10% Zins und drei Jahre Laufzeit

Bezugsrecht 500 Aktien : 1 Teilschuldverschreibung à 100 EUR Nennwert

Entfall der im November 2025 angekündigten Platzierung eigener Aktien

Frankfurt am Main, 7. Januar 2026 – Die persönlich haftende Gesellschafterin der The Payments Group Holding (PGH), eine in 2012 gegründete und im August 2024 umfirmierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 23. Juni 2021 eine Pflichtwandelanleihe zu begeben und auf die im November 2025 angekündigte Platzierung eigener Aktien zu verzichten.

Die PGH bietet ihren Aktionären vom 13. bis 27. Januar 2026 den Bezug einer mit 10 % Zinskupon ausgestatteten Pflichtwandelanleihe mit Laufzeit von drei Jahren im Nennbetrag von bis zu 2.280.000 EUR, eingeteilt in 22.800 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von 100 EUR, zum Ausgabebetrag von 100 % des Nennbetrags an. Das Gesamtemissionsvolumen beträgt mithin bis zu rd. 2,3 Mio. EUR. Die Anleihe wird girosammelverwahrt und im Freiverkehr notiert werden.

Die PGH hat das Recht, die Anleihe ab dem 1. Februar 2027 vorzeitig zu tilgen, bei Rückzahlung bis zum 31. Januar 2028 zu 102 % des Nennbetrags und bei Rückzahlung im Zeitraum zwischen dem 1. Februar 2028 und dem 31. Januar 2029 zu 101 % des Nennbetrags. Sollte die Gesellschaft die Anleihe bei Endfälligkeit am 31. Januar 2029 nicht vollständig getilgt haben, wird der ausstehende Nennbetrag der Schuldverschreibungen zu einem Wandlungspreis von 0,20 EUR in Aktien der PGH gewandelt, d. h., den Anleihegläubigern werden pro EUR 1,00 Nennbetrag der Schuldverschreibungen jeweils fünf (eigene) Aktien übertragen. Der Wandlungspreis verkörpert einen Abschlag auf den Durchschnitt der Xetra-Schlusskurse der letzten zehn Handelstage von 55 %.

Das Bezugsverhältnis für die Anleihe beträgt 500 : 1, das heißt je 500 PGH-Aktien berechtigen zum Erwerb von einer Teilschuldverschreibung im Nennbetrag von 100 EUR. Sofern nicht sämtliche Bezugsrechte ausgeübt werden, besteht die Möglichkeit des Überbezugs. Der CEO und Gründer der PGH und Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin, die Mitglieder seiner Familie und die Gruppe der Aufsichtsratsmitglieder bzw. die Vehikel der genannten Personengruppen haben erklärt, ihre Bezugsrechte voll auszuüben und mindestens in diesem Umfang Teilschuldverschreibungen zu erwerben.

Zu dem Bezugsangebot wird die PGH ein Basisinformationsblatt gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 auf ihrer Website unter https://tpgholding.com/index.php/fuer-aktionaere/aktie/ veröffentlichen.

Die Erlöse aus der Emission der Anleihe sollen die Liquidität der Gesellschaft bis zur Veräußerung von Vermögensgegenständen, bis zur Durchführung einer weiteren Finanzierungsmaßnahme im Zusammenhang mit neuen Opportunitäten und Geschäftsfeldern oder bis zur teilweisen oder vollständigen Vereinnahmung ihrer diversen Forderungen gegen die SGT Capital-Gruppe sichern. Sollte die Platzierung der Anleihe nicht in ausreichendem Umfang gelingen, kann dies den Fortbestand der Gesellschaft gefährden.

Über The Payments Group Holding

Die The Payments Group Holding (PGH) ist eine 2012 gegründete und im August 2024 umfirmierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main und fokussiert sich auf bestehende Vermögenswerte und die neuen Opportunitäten und Geschäftsfelder, die in ihrer Pressemitteilung vom 13. Dezember 2025 vorgestellt wurden, darunter den Betrieb eines auf AI fokussierten Company Builders namens Softmax AI GmbH gemeinsam mit AI-Experten, an dem sie mit 25% beteiligt ist . Daneben hält die PGH aus ihrer Historie als ein führender deutscher Venture Capital-Anbieter unter der Marke German Startups Group ein Heritage VC-Portfolio an Minderheitsbeteiligungen an teils aussichtsreichen deutschen Startups über ihre 100%ige Tochtergesellschaft German Startups Group VC GmbH.



Weitere Informationen: www.tpgholding.com.

Investor Relations Kontakt Rosenberg Strategic Communications

Alexander Schmidt

a.schmidt@rosenbergsc.com

Ende der Insiderinformation

07.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA Senckenberganlage 21 60325 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 348690520 Fax: +49 69 348690529 E-Mail: ir@tpgholding.com Internet: https://tpgholding.com/ ISIN: DE000A1MMEV4 WKN: A1MMEV Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Tradegate Exchange EQS News ID: 2256514

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2256514 07.01.2026 CET/CEST