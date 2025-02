EQS-DD: Nagarro SE: Lantano Beteiligungen GmbH, Terminverkauf von 150.000 Aktien an der Nagarro SE zu gestaffelten Terminen beginnend am 21. Dezember 2027 und endend am 26. April 2028 zu 81,3 % ...

Terminverkauf von 150.000 Aktien an der Nagarro SE zu gestaffelten Terminen beginnend am 21. Dezember 2027 und endend am 26. April 2028 zu 81,3 % des volumengewichteten Durchschnittspreis pro Aktie, zu dem die Bank ihre Absicherungsposition festlegt. (Die untenstehenden Angaben zu Preis und Volumen beziehen sich nur auf den Terminverkauf, nicht auf die Call-Optionen, die keinen Optionspreis haben.) Call Spread bestehend aus Erwerb von 150.000 Call Optionen und Gewährung von ebenso vielen Call Optionen bzgl. Aktien der Nagarro SE. Ausübungspreis erworbene Call Optionen: 120 % des volumengewichteten Durchschnittspreis pro Aktie, zu dem die Bank ihre Absicherungsposition festlegt. Ausübungspreis gewährte Call Optionen: 170 % des volumengewichteten Durchschnittspreis pro Aktie, zu dem die Bank ihre Absicherungsposition festlegt. Gestaffelte Verfalltage in Tranchen beginnend am 21. Dezember 2027 und endend am 26. April 2028. Preis Terminverkauf: 81,3 % des volumengewichteten Durchschnittspreis pro Aktie, zu dem die Bank ihre Absicherungsposition festlegt. Volumen Terminverkauf: Preis in EUR multipliziert mit 150.000 Aktien. Aggregierte Informationen: Aggregiertes Volumen Terminverkauf: Preis in EUR multipliziert mit 150.000 Aktien. Preis Terminverkauf: 81,3 % des volumengewichteten Durchschnittspreis pro Aktie, zu dem die Bank ihre Absicherungsposition festlegt.