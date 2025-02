Swiss Re erhöht Gewinn 2024 auf 3,2 Mrd. USD und erreicht Eigenkapitalrendite (ROE) von 15%

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 KR

Property & Casualty Reinsurance (P&C Re) erzielt 1,2 Mrd. USD Gewinn; Schaden-Kosten-Satz von 89,9%[1]

Corporate Solutions verzeichnet 829 Mio. USD Gewinn; Schaden-Kosten-Satz von 89,7%[2]

Life & Health Reinsurance (L&H Re) erzielt 1,5 Mrd. USD Gewinn

Rendite auf Kapitalanlagen (ROI) von 4,0%; Umlaufrendite von 4,0%

P&C Re steigert in der Erneuerungsrunde vom Januar 2025 Prämienvolumen um 7,0% und erzielt Preiserhöhungen von 2,8%

Starke Kapitalausstattung; SST-Quote der Gruppe liegt per 1. Januar 2025 oberhalb der Zielspanne

Verwaltungsrat wird an der Generalversammlung vom 11. April 2025 eine Erhöhung der Dividende um 8% auf 7.35 USD je Aktie beantragen

Zürich, 27. Februar 2025 – Swiss Re hat 2024 einen Gewinn von 3,2 Mrd. USD und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 15,0% erzielt. Im vierten Quartal lag der Gewinn bei 1,1 Mrd. USD. Der Verwaltungsrat wird eine Dividende von 7.35 USD je Aktie beantragen.

Andreas Berger, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Unser Fokus lag im Jahr 2024 auf Profitabilität und Widerstandsfähigkeit. Unsere Ergebnisse für diesen Zeitraum spiegeln dies wider und zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind: Wir haben einen starken Gewinn und eine hohe Eigenkapitalrendite erzielt und gleichzeitig unser Ziel erreicht, die Gesamtrückstellungen in den Sach- und Haftpflichtsparten am oberen Ende unserer Best-Estimate-Bandbreite zu positionieren.»

John Dacey, Group Chief Financial Officer von Swiss Re: «Die starke zugrunde liegende Performance der Geschäftseinheiten stützt sich auf anhaltend diszipliniertes Underwriting und wiederkehrende Kapitalerträge. Die Ertragskraft der Gruppe in Verbindung mit den 2024 ergriffenen Rückstellungsmassnahmen bestärkt uns darin, mehr an die Aktionäre auszuschütten und eine Steigerung der ordentlichen Dividende um 8% auf 7.35 USD je Aktie zu beantragen.»

Konzernergebnis profitiert weiterhin von diszipliniertem Underwriting und wiederkehrenden Kapitalerträgen

Swiss Re erzielte 2024 einen IFRS-Gewinn von 3,2 Mrd. USD und eine Eigenkapitalrendite von 15,0%. Im Vorjahr hatte der Gewinn 3,1 Mrd. USD betragen; die Eigenkapitalrendite hatte bei 16,2% gelegen. Ausschlaggebend für das Ergebnis waren das disziplinierte Underwriting von Neugeschäft und die Beiträge der Anlageportefeuilles aller Geschäftseinheiten. Teilweise ausgeglichen wurde das Ergebnis durch die Erhöhung der Rückstellungen im Zusammenhang mit dem US-Haftpflichtgeschäft von P&C Re im dritten Quartal.

Das versicherungstechnische Ergebnis,[3] das die Profitabilität des Underwritings widerspiegelt, betrug 4,3 Mrd. USD, verglichen mit 4,7 Mrd. USD im Vorjahr. Der Versicherungsumsatz[4] der Gruppe stieg gegenüber 2023 von 43,9 Mrd. USD auf 45,6 Mrd. USD.

Erhöhte wiederkehrende Kapitalerträge

Swiss Re erzielte 2024 eine deutlich höhere Anlagerendite von 4,0%, verglichen mit 3,2% im Vorjahr; dazu trugen vor allem die weiterhin starken wiederkehrenden Erträge bei. Die Umlaufrendite stieg gegenüber dem Vorjahr von 3,5 auf 4,0%. Die Wiederanlagerendite belief sich für das vierte Quartal auf 4,6%.

Starke Kapitalausstattung

Die Kapitalausstattung von Swiss Re ist weiterhin stark: Die SST-Quote der Gruppe lag per 1. Januar 2025 geschätzt bei 257%[5] und damit oberhalb der Zielspanne von 200–250%. Der Rückgang gegenüber der SST-Quote der Gruppe zur Jahresmitte 2024 von 284% ist in erster Linie auf Rückstellungsmassnahmen in der zweiten Jahreshälfte, Dividendenrückstellungen sowie eine leichte Zunahme des eingesetzten Risikokapitals zurückzuführen.

Die Umsetzung der Methodologie zur Ableitung des SST-Zielkapitals bedurfte einer Korrektur. Bislang wurde bei der Umsetzung die Diskontierung des erwarteten risikotragenden Kapitals (RTK) nicht in die erwartete Änderung des RTK einbezogen, die vom Gesamtrisiko abgezogen wird, um das Zielkapital abzuleiten. Diese Anpassung, die eine Verringerung der SST-Quote zur Folge hat, wird in den korrigierten SST-Quoten für 2024 und 2023 widergespiegelt, die im Addendum zum Financial Condition Report 2023 zu finden sind. Die korrigierte Umsetzung der Methodologie wird eine geringere Zinssensitivität zur Folge haben.

P&C Re erzielt starke zugrunde liegende Underwriting-Performance

P&C Re hat 2024 einen Gewinn von 1,2 Mrd. USD erzielt, 20% weniger als 2023 mit 1,5 Mrd. USD. Die robusten Underwriting-Ergebnisse wurden durch die Aufstockung der Rückstellungen für Schäden aus früheren Jahren für das US-Haftpflichtgeschäft beeinträchtigt. Im Ergebnis enthalten ist eine starke Anlageperformance.

Die Grossschäden infolge von Naturkatastrophen beliefen sich 2024 auf 1,0 Mrd. USD. Diese Schäden wurden vor allem durch die Hurrikane Milton, Debby und Helene, den schweren Hagelsturm im kanadischen Calgary, den Sturm Boris in Europa und die Überschwemmungen in der Golfregion verursacht.

P&C Re hat im dritten Quartal die Rückstellungen für Schäden aus früheren Jahren für das US-Haftpflichtgeschäft entscheidend verstärkt. Diese Aufstockungen wurden teilweise durch Auflösungen in anderen Sparten kompensiert, was für das Gesamtjahr 2024 zu einer Nettoaufstockung der Rückstellungen für Schäden aus früheren Jahren um 2,6 Mrd. USD[6] führte. Dies positioniert die Gesamtrückstellungen in den Sach- und Haftpflichtsparten am oberen Ende der Best-Estimate-Bandbreite von Swiss Re, was in Verbindung mit dem Unsicherheitszuschlag für das Neugeschäft weiter zur Stärkung der Rückstellungen beiträgt.

P&C Re erzielte ein versicherungstechnisches Ergebnis in Höhe von 1,8 Mrd. USD – 33% weniger als 2023 mit 2,8 Mrd. USD – und einen Schaden-Kosten-Satz von 89,9%. Die Stärkung der Rückstellungen im dritten Quartal hatte einen Nettoanstieg des Schaden-Kosten-Satzes für das Gesamtjahr um 10,2 Prozentpunkte zur Folge; daher hat P&C Re den angestrebten Schaden-Kosten-Satz von weniger als 87% im Jahr 2024 nicht erreicht.

Der Versicherungsumsatz für 2024 lag bei 19,8 Mrd. USD, verglichen mit 19,6 Mrd. USD im Jahr 2023. Der Versicherungsumsatz war von starken Margen, weiteren Preissteigerungen und gezieltem Wachstum in den Sach- und Spezialsparten getragen. Die Bereinigung der Haftpflichtsparten wurde 2024 fortgesetzt.

Erfolgreiche Januar-Vertragserneuerungen von P&C Re

Swiss Re erneuerte per 1. Januar 2025 Verträge mit einem resultierenden Prämienvolumen von 13,3 Mrd. USD. Damit erhöhte sich das Volumen im Vergleich zum zur Erneuerung anstehenden Geschäft um 7,0%. Insgesamt erreichte P&C Re in dieser Erneuerungsrunde eine Preiserhöhung von 2,8%. Auf Basis einer vorsichtigen Einschätzung der wirtschaftlichen Inflation und aktualisierter Risikomodelle erhöhten sich die Schadenannahmen um 4,2%. Die resultierende Portefeuillequalität unterstützt die Finanzziele der Gruppe für 2025.

Corporate Solutions übertrifft Ziel für Schaden-Kosten-Satz

Corporate Solutions erzielte 2024 einen Gewinn von 829 Mio. USD, 26% mehr als 2023 mit 658 Mio. USD. Das starke Ergebnis spiegelt eine konstant gute Performance des zugrunde liegenden Geschäfts im gesamten Jahr wider, die durch starke Kapitalerträge unterstützt wurde.

Die Grossschäden infolge von Naturkatastrophen beliefen sich auf 344 Mio. USD. Wichtigste Treiber waren der tropische Zyklon Megan in Australien, die Hurrikane Milton und Helene in den USA und der Hagelsturm in Calgary.

Corporate Solutions erzielte 2024 ein versicherungstechnisches Ergebnis von 1,0 Mrd. USD, 23% mehr als 2023 mit 831 Mio. USD. Das Ergebnis für das Jahr 2024 spiegelt die Realisierung robuster Margen im Bestands- und Neugeschäft wider. Hinzu kam, dass die Forderungen aus Man-made-Schäden geringer ausfielen als erwartet. Corporate Solutions erzielte für 2024 einen Schaden-Kosten-Satz von 89,7% und übertraf damit das Ziel von unter 93% für das Gesamtjahr.

Der Versicherungsumsatz stieg von 7,6 Mrd. USD im Jahr 2023 auf 8,1 Mrd. USD im Jahr 2024. Der Versicherungsumsatz von Corporate Solutions war von strikter Portefeuillesteuerung und diszipliniertem Underwriting bestimmt und spiegelt das Wachstum des Neugeschäfts in Zielportefeuilles sowie die Realisierung von bereits erzielten Preiserhöhungen wider.

L&H Re erreicht Gewinnziel

L&H Re erzielte 2024 einen Gewinn von 1,5 Mrd. USD und hat damit ihr Ziel erreicht und ihr Vorjahresergebnis von 1,4 Mrd. USD übertroffen. Das Ergebnis spiegelt die Verbuchung von Margen im Bestandsgeschäft wider, unterstützt durch starke Kapitalerträge. Das Ergebnis wurde durch eine negative Entwicklung und die Überprüfung von Annahmen teilweise ausgeglichen.

Die im vierten Quartal 2024 vorgenommene Überprüfung von Annahmen führte, wie am Management Dialogue im Dezember 2024 bekannt gegeben, zu einer Verringerung der vertraglichen Servicemarge (Contractual Service Margin, CSM) von L&H Re um 1,1 Mrd. USD, sodass sich der CSM-Saldo zum Jahresende auf 17,4 Mrd. USD belief. Diese Updates sind im Gewinnziel für 2025 von 1,6 Mrd. USD vollständig berücksichtigt.

L&H Re erzielte ein versicherungstechnisches Ergebnis von 1,5 Mrd. USD – 15% mehr als 2023 mit 1,3 Mrd. USD – und einen Versicherungsumsatz von 17,1 Mrd. USD, verglichen mit 16,4 Mrd. USD im Vorjahr.

Rückzug aus iptiQ verläuft planmässig

Mit der im vierten Quartal 2024 angekündigten Übernahme des europäischen P&C-Geschäfts von iptiQ durch Allianz Direct und der Überführung der Geschäftsbereiche Americas und APAC in den Run-off verläuft der Rückzug aus iptiQ nach Plan.

iptiQ verzeichnete 2024 einen Verlust von 325 Mio. USD. Darin enthalten sind 188 Mio. USD (vor Steuern), die auf einmalige Abschreibungen auf Goodwill und immaterielle Vermögenswerte im Zusammenhang mit dem Rückzug aus dem Geschäft sowie auf eine Belastung im Zusammenhang mit dem Verkauf des europäischen P&C-Geschäfts zurückzuführen sind.

Finanzziele und Ausblick

Swiss Re bestätigt die am Management Dialogue im Dezember 2024 kommunizierten Finanzziele. Für 2025 hat sich die Gruppe einen Gewinn von mehr als 4,4 Mrd. USD zum Ziel gesetzt, während L&H Re einen Gewinn von 1,6 Mrd. USD anstrebt. P&C Re strebt einen Schaden-Kosten-Satz von weniger als 85% an und Corporate Solutions einen Schaden-Kosten-Satz von weniger als 91%. Die Swiss Re Gruppe strebt für die nächsten Jahre weiterhin eine Eigenkapitalrendite von mehr als 14% unter IFRS und für zwischen 2025 und 2027 ausbezahlte Dividenden ein Wachstum der Dividende je Aktie von 7% oder mehr pro Jahr an.

Swiss Re schätzt ihre vorläufigen Schäden aus den Waldbränden in Los Angeles auf weniger als 700 Mio. USD, die das Ergebnis der Gruppe im ersten Quartal 2025 belasten werden. Insgesamt schätzt sie den vorläufigen versicherten Marktschaden aus diesen Bränden auf rund 40 Mrd. USD.

Andreas Berger, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Alle unsere Geschäftsbereiche sind in einer starken Position in das Jahr 2025 gestartet. Dies dank der soliden Grundlage, die wir geschaffen haben, und dem disziplinierten Underwriting, wie die erfolgreiche Erneuerungsrunde im Januar zeigt. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, unsere Ziele für das Jahr zu erfüllen und unsere Vorgaben für die Kosteneffizienz zu erreichen.»

Details zur Geschäftsentwicklung 2024