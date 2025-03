Ethereum Kurs fällt unter die Marke von 2.000 Dollar – Die Hintergründe

Der Ethereum Kurs notiert am Dienstag unter der psychologisch wichtigen Marke von 2.000 Dollar. Mit zwischenzeitlich unter 1.800 Dollar kostete eine Einheit zuletzt so wenig wie seit Oktober letzten Jahres nicht mehr. Neben den andauernden Handelsstreitigkeiten bringen Anleger weiterhin ihre Enttäuschung zum Ausdruck, dass aktive Zukäufe seitens der US-Regierung in Bezug auf eine staatliche Kryptowährungsreserve ausbleiben sollen. Auch die für den Mittwoch erwartete Publikation der US-Inflationsdaten dürften ihre Schatten vorauswerfen.

Donald Trump enttäuscht die Anleger – Aktive Zukäufe bleiben aus

Am vergangenen Donnerstag bzw. Freitag hatte der US-Präsident die Einführung einer staatlichen Kryptowährungsreserve per Dekret angeordnet. Von einem aktiven Zukauf war allerdings nicht die Rede. Lediglich sollen etwa bereits erworbene Kryptowerte, welche z.B. durch kriminelle Machenschaften erworben wurden, einbehalten werden.