AKTIEN-FLASH: Klöckner & Co auf Hoch seit 2023 - Analysten sehen noch Potenzial

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung und Kurszielerhöhungen haben den Aktien von Klöckner & Co am Donnerstag auf einen neuerlichen Höchststand seit 2023 geholfen. Die Papiere des Stahlhändlers kletterten um fast zehn Prozent auf 7,52 Euro.

Analyst Jens Münstermann von der LBBW hatte am Morgen mit einem Ziel von 9 Euro zum Kauf geraten. Andere Experten stockten ihre Ziele auf 8 und 8,50 Euro auf und liegen damit ebenfalls über dem aktuellen Kursniveau.

Münstermann rechnet mit einer deutlichen Erholung des operativen Ergebnisses. Protektionismus dürfte in den USA die Stahlpreise vorerst beflügeln, so der LBBW-Fachmann. In der EU rechnet er mit strengeren Gegenmaßnahmen. Er warnte aber zugleich: "Die erratische Zollpolitik der neuen US-Regierung birgt hohe Prognoserisiken."/ag/jha/