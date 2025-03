DAX 40 Ausblick: US-Inflation überraschend rückläufig – 23.000 Punkte voraus

Am Nachmittag waren die US-Teuerungsdaten etwas schwächer ausgefallen als erwartet, was die Zinssenkungsfantasien in den USA beflügelt haben könnte.

Im weiteren Wochenverlauf dürfte sich der Fokus erneut auf die Publikation wichtiger Preisdaten richten. Im Blick sollten Anleger weiterhin die 23.000-Punkte-Marke behalten.

Zinssenkungsfantasien könnten Nahrung erhalten haben

Die Kernteuerung der US-Inflation lag mit einer Februarrate in Höhe von 3,1 Prozent (im Vergleich zum Vorjahresmonat) etwas unter den Erwartungen (3,2 Prozent), nach 3,3 Prozent im Januar.

Auch für die Verbraucherpreise (inklusive Energie und Lebensmittel) ging es auf 2,8 Prozent, nachdem im Vorfeld 2,9 Prozent erwartet wurden (zuvor: 3,0 Prozent).