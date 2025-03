Merz und Klingbeil betonen weitreichende Angebote an Grüne

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - CDU-Chef Friedrich Merz und der Vorsitzende der SPD, Lars Klingbeil, haben betont, dass sie den Grünen weitreichende Zugeständnisse für die Zustimmung zu dem umfassenden Finanzpaket gemacht haben.

Man habe die Formulierung zum Sondervermögen Infrastruktur um Investitionen für den Klimaschutz ergänzt, sagte Merz am Donnerstag in der Bundestagsdebatte. Aus dem geplanten Sondervermögen sollten auch bis zu 50 Milliarden Euro in den für die Grünen besonders wichtigen Klimatransformationsfonds überwiesen werden können, fügte er hinzu. Außerdem wolle man zusätzliche Ausgaben nicht nur für die Bundeswehr, sondern auch für den Bundesnachrichtendienst sowie den Zivilschutz. Beides seien Forderungen der Grünen für eine Zustimmung gewesen. "Was wollen Sie eigentlich noch mehr?", fragte Merz an die Grünen-Fraktion im Bundestag gerichtet. Bisher haben die Grünen abgelehnt, den Plänen für die Aufweichung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben und ein Sondervermögen Infrastruktur über 500 Milliarden Euro am kommenden Dienstag zuzustimmen.

"Wir haben angeboten, das Sondervermögen Infrastruktur um den Aspekt Klimaschutz zu erweitern", sagte auch SPD-Fraktionschef Klingbeil in seiner Rede zu den Gesprächen, die in den vergangenen drei Tagen mit den Grünen stattgefunden haben. Es gebe die feste Zusage von Union und SPD, das Geld wirklich für neue Investitionen verwenden zu wollen. Er warnte vor einem Scheitern des Pakets, das einen Reputationsverlust für Deutschland bedeuten würde. Merz warnte, dass ein Scheitern Deutschland weit zurückwerfen und den Nato-Gipfel im Juni belasten würde.

