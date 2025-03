Britischer Premier lädt zu Ukraine-Krisenkonferenz

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Keir Starmer lädt an diesem Samstag (11.00 Uhr MEZ) zur nächsten Krisenkonferenz mehrerer Staats- und Regierungschefs zur Lage im Ukraine-Krieg. Die Videoschalte, an der auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) teilnimmt, folgt auf die Ausarbeitung eines Plans für eine Waffenruhe seitens der US-Regierung und der Ukraine, die Russland in dieser Form bislang ablehnt. Starmer hatte den Kreml bereits deutlich aufgefordert, der Feuerpause zuzustimmen.

Der britische Premier war Anfang März in London Gastgeber einer großen Konferenz von Staats- und Regierungschef sowie der EU- und Nato-Spitze. Starmer will eine "Koalition der Willigen" etablieren, die im Fall einer Einigung den Frieden in der Ukraine auch mit eigenen Truppen sichert./mj/DP/ngu