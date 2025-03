Pilotengewerkschaft VC dringt auf Spitzengespräch mit Lufthansa

Frankfurt (Reuters) - Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) will die Führung der Lufthansa zu einem Spitzengespräch über offene Tariffragen bei der Hauptmarke Lufthansa bewegen.

VC-Präsident Andreas Pinheiro sprach am Dienstag eine öffentliche Einladung an Personalchef Michael Niggemann und Airlinechef Jens Ritter zu einem Treffen am 31. März aus. Es gelte Lösungen für die aktuellen tariflichen Herausforderungen bei der Lufthansa zu ermöglichen. "Es muss einen Durchbruch bei den diversen tariflichen Problemen geben, die in der Lufthansa, insbesondere im Kern, existieren", sagte Pinheiro.

Die Lufthansa erklärte, sie prüfe die Option eines Spitzentreffens, zu dem die VC auch Manager der Regionalfluggesellschaft Cityline und Lufthansa Cargo eingeladen hat. "Wir sind mit der Vereinigung Cockpit schon jetzt regelmäßig im Austausch. Es ist immer sinnvoll, miteinander zu sprechen", ergänzte ein Unternehmenssprecher.

Details zu Streitpunkten nannte die VC nicht. Zentrales Thema zwischen VC und Lufthansa ist schon länger der Plan des Unternehmens, die Cityline abzuwickeln und für günstigere Zubringerflüge zu den Drehkreuzen Frankfurt und München die neu gegründete City Airlines aufzubauen. Deren tarifliche Konditionen sind schlechter als bei Cityline. Die große Mehrheit der Cockpitbeschäftigten von Cityline verweigerte deshalb nach Informationen aus Gewerkschaftskreisen den Wechsel zur neuen Gesellschaft. Die Lufthansa rekrutiert stattdessen externes Personal, um die Flotte in diesem Jahr wie geplant auf rund ein Dutzend Flieger zu erweitern.

City Airlines ist eine von vielen Stellschrauben, mit denen Airline-Chef Ritter die kriselnde Kranich-Fluglinie zurück in die schwarzen Zahlen und auf Erfolgskurs bringen will. Auch Tarifstandards und unflexible betriebliche Einsatzbedingungen will der Manager angehen. Dazu braucht er eine Verständigung mit Personalräten und der VC. Ziel der VC sei es, mit fairen Lösungen wieder Ruhe in den Betrieb zu bringen, "um die eigentlichen wirtschaftlichen Herausforderungen des Unternehmens" anzugehen, erklärte der VC-Chef.

