ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax weiter schwunglos

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Stagnation zum Wochenauftakt ist der Dax auch am Dienstag schwunglos gestartet. Im frühen Handel notierte er mit 24.375 Punkten nahe seines Vortagesschlusses.

Der deutsche Leitindex bleibt damit unter der Marke von 24.500 Zählern. Bei einem Ausbruch nach oben winkt das bisherige Rekordhoch vom Juli bei 24.379 Punkten. "Der Dax konsolidiert auf hohem Niveau", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Die angespannte politische Situation im hochverschuldeten Nachbarland Frankreich behalten die Anleger genau im Blick. Die Sorgen um Frankreichs politische Zukunft prallten am Dax aber spurlos ab, so Stanzl. "Es gibt keine Ansteckungseffekte, auch weil sich Anleger in Sicherheit wiegen, dass die Europäische Zentralbank im äußersten Notfall eingreifen würde."

Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen verlor am Dienstag 0,44 Prozent auf 30.743 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um rund 0,2 Prozent nach.

Im Dax weiteten die Aktien des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer als schwächster Wert ihre jüngste Korrektur aus, indem sie 4,2 Prozent verloren. Als bester Wert legten die Anteile des Index-Neulings und Anzeigenportal-Betreibers Scout24 um 1,4 Prozent zu.

Wacker Chemie verloren im MDax 1,6 Prozent, nachdem die Citigroup ihre Kaufempfehlung kassiert hatte. Im Nebenwerteindex SDax legten Vossloh um 1,4 Prozent zu. Das Bankhaus Metzler erhöhte das Kursziel und sieht damit noch erhebliches Potenzial für die Titel des Eisenbahntechnik-Unternehmens./ajx/mis