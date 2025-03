ROUNDUP: Hamas feuert drei Raketen aus Gaza auf Israel ab

TEL AVIV (dpa-AFX) - Die islamistische Hamas hat erstmals seit Beginn einer Waffenruhe vor mehr als zwei Monaten wieder Raketen auf Israel abgefeuert. Nach Angaben der israelischen Armee wurde von drei Geschossen eines abgefangen, die beiden anderen gingen auf offenem Gelände nieder. In mehreren Gebieten im Zentrum Israels gingen zuvor Warnsirenen los, auch im Osten der Küstenmetropole Tel Aviv.

Der militärische Arm der Terrororganisation Hamas, die Kassam-Brigaden, reklamierte den Angriff für sich. Es sei eine "Antwort auf die zionistischen Massaker an Zivilisten", hieß es in der Mitteilung im Telegram-Kanal der Hamas. Nach Medienberichten schlugen in der Stadt Rischon Lezion südlich von Tel Aviv Raketensplitter ein.

Seit der Nacht zu Dienstag attackiert Israels Armee wieder mit massiven Luftangriffen Ziele der islamistischen Hamas und der mit ihr verbündeten Islamisten vom Palästinensischen Islamischen Dschihad im Gazastreifen, es wurden seitdem Hunderte Palästinenser getötet. Damit endete de facto die seit dem 19. Januar geltende Waffenruhe. Beide Seiten weisen sich gegenseitig die Schuld dafür zu./seb/DP/jha