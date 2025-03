Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax gibt nach - Großer Verfall an den Terminbörsen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag zum großen Verfall an den Terminbörsen weiter nachgegeben. Der deutsche Leitindex fiel zum Start um 0,45 Prozent auf 22.896,61 Punkte. Auf Wochensicht deutet sich damit ein leichtes Minus an.

Der Dax sei aktuell im Konsolidierungsmodus, schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Dass der Aktienmarkt mal fällt, sei gut und gesund. Erst am Dienstag hatte der Leitindex ein Rekordhoch erreicht.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor am Freitag 0,60 Prozent auf 28.927,65 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,43 Prozent nach unten./la/jha/