Wall Street visiert leichte Gewinne an - Zölle bleiben Thema

Aktien New York Ausblick

Quelle: Life In Pixels/Shutterstock.com

Die US-Aktienmärkte dürften am Dienstag mit freundlicher Tendenz in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart 0,2 Prozent höher auf 42.664 Punkten. Den Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 sah IG 0,3 Prozent im Plus bei 20.241 Zählern.

Dämpfend auf das Kaufinteresse könnten sich allerdings neue Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trumps auswirken. Trump scheine eine neue Waffe der wirtschaftlichen Staatskunst zu erfinden, indem er Ländern, die Öl aus Venezuela kaufen, mit "Sekundärzöllen" von 25 Prozent drohe, hieß es aus dem Handel. Tags zuvor hatten die US-Börsen noch von Hoffnungen profitiert, dass die nächste Runde der von Trump angedrohten Strafzölle gezielter und auch maßvoller ausfallen könnte als zuvor befürchtet.

Mobileye profitieren von Kooperation bei Fahrassistenten

Die Aktien von Mobileye reagierten im vorbörslichen Handel mit einem Kursaufschlag von 15 Prozent auf eine avisierte Kooperation des Spezialisten für autonomes Fahren mit Volkswagen und Valeo. Die drei Unternehmen wollen die Fahrerassistenzsysteme in künftigen VW-Modellen auf das Level 2+ (erweitertes teilautonomes Fahren) steigern.

Die Papiere von Trump Media gewannen vorbörslich 9,8 Prozent, nachdem das Medien- und Technologieunternehmen des US-Präsidenten eine unverbindliche Vereinbarung über eine Partnerschaft mit der Krypto-Börse Crypto.com unterzeichnet hatte.

Die Aktien von UniFirst sackten vorbörslich um 10 Prozent ab. Zuvor hatte der Hersteller von Berufskleidung und Uniformen, Cintas, die Gespräche über eine Unifirst-Übernahme beendet. Die Cintas-Aktien gewannen vorbörslich 0,3 Prozent.

Die Aktien von KB Home büßten vorbörslich 6,2 Prozent ein. Das Hausbau-Unternehmen hatte enttäuschende Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal vorgelegt und das Umsatzziel für das laufende Geschäftsjahr reduziert.