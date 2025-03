Holcim ernennt designierte Geschäftsleitung von Amrize

Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Personalie

Holcim unternimmt die nächsten Schritte auf dem Weg zum geplanten Spin-off seines Nordamerikageschäfts, Amrize, und hat die Mitglieder der designierten Geschäftsleitung des zukünftigen Unternehmens bestimmt.

Jan Jenisch, Verwaltungsratspräsident von Holcim: «Ich freue mich sehr über unser erstklassiges Führungsteam, das umfassendes Fachwissen und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz mitbringt. Zu unserer Geschäftsleitung gehören zentrale Führungskräfte von Holcim, die massgeblich zum Erfolg unseres Unternehmens beigetragen haben, sowie neue Manager aus führenden US-Unternehmen mit fundierten Kenntnissen des nordamerikanischen Markts. Gemeinsam werden wir Mehrwert für all unsere Stakeholder schaffen und die nächste Phase unseres Wachstums einleiten.»

Die designierte Geschäftsleitung von Amrize besteht aus den folgenden Mitgliedern:

Jan Jenisch, Verwaltungsratspräsident und CEO. Jenisch ist seit 2021 Mitglied des Verwaltungsrats von Holcim und seit 2023 dessen Präsident. Von 2017 bis 2024 war er CEO des Unternehmens. Vor seinem Eintritt bei Holcim war Jenisch von 2012 bis 2017 CEO der Sika AG.

Ian Johnston, Chief Financial Officer. Johnston ist derzeit CFO bei Holcim Nordamerika, nachdem er diese Funktion bereits erfolgreich in den USA und Kanada ausgeübt hat.

Jaime Hill, President of Building Materials. Hill leitet heute die Region Holcim Nordamerika und war zuvor CEO von Holcim in Mexiko und Kolumbien.

Jake Gosa, President of Building Envelope. Gosa war Chief Commercial Officer bei Beacon Building Products und bringt 27 Jahre Erfahrung in der Baubranche mit. Er tritt die Nachfolge von Jamie Gentoso an, die sich entschlossen hat, ihre Karriere ausserhalb des Unternehmens weiterzuverfolgen.

Nollaig Forrest, Chief Marketing and Corporate Affairs Officer. Forrest ist derzeit Chief Sustainability Officer bei Holcim und leitet die Bereiche Corporate Affairs und Branding.

Steve Clark, Chief People Officer. Clark war Chief Human Resources Officer bei Gainwell Technologies, Vista Outdoor und der H.J. Heinz Company.

Denise Singleton, Chief Legal Officer & Corporate Secretary. Singleton war General Counsel & Secretary der WestRock Company, IDEX Corporation und bei SunCoke Energy.

Sam Poletti, Chief Strategy and M&A Officer. Poletti ist derzeit Global Head of M&A bei Holcim und war in dieser Rolle massgeblich an der Expansion des Unternehmens in Nordamerika beteiligt.

Mario Gross, Chief Supply Chain Officer. Gross ist aktuell Chief Operating Officer bei Holcim Building Envelope, nachdem er zuvor die Position des Chief Procurement Officer bei Holcim innehatte.

Roald Brouwer, Chief Technology Officer. Brouwer ist aktuell Group Head of Decarbonization bei Holcim und war zuvor Director, Energy Transition Technologies bei Shell.

