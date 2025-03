Wirtschaftsprüfer EY wächst in Deutschland leicht

STUTTGART (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY ist im Geschäftsjahr 2023/2024 in Deutschland leicht gewachsen. Der Umsatz lag bei 2,6 Milliarden Euro - und damit 1,1 Prozent höher als im Vorjahr, teilte EY in Stuttgart

mit. Umsatzstärkster Bereich war die Steuerberatung, gefolgt von der Wirtschaftsprüfung. Das Geschäftsjahr von EY dauert immer von Juli bis Ende Juni des Folgejahres. Zum Gewinn macht die Gesellschaft keine Angaben.

Dem Vorsitzenden der EY-Geschäftsführung, Henrik Ahlers, zufolge waren die Rahmenbedingungen nicht einfach. "Angesichts einer angespannten politischen Lage und einem herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfeld haben sich viele Unternehmen mit großen Transformationsaufträgen zurückgehalten", teilte er mit. Außerdem habe man sich unter anderem von unprofitablen und risikobehafteten Geschäften getrennt, was Umsatz gekostet habe.

Sanktionen nach Wirecard-Skandal

Gleichzeitig darf die Gesellschaft erst von März 2026 an wieder Prüfmandate bei Unternehmen von öffentlichem Interesse in Deutschland annehmen. Das liegt an Sanktionen, die die Abschlussprüferaufsicht im Zuge des Wirecard-Skandals verhängt hat. EY hatte die mutmaßlich gefälschten Bilanzen des früheren Dax -Konzerns über Jahre hinweg bestätigt.

"Angesichts dieser Herausforderungen sind wir mit der insgesamt stabilen Entwicklung unseres Geschäfts zufrieden", teilte Ahlers weiter mit. Für das laufende Jahr rechnet der Manager mit einer ähnlich verhaltenen Entwicklung./jwe/DP/nas