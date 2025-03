GNW-News: Aduro Clean Technologies auf kommenden Investorenkonferenzen vertreten

^LONDON, Ontario, March 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR132&utm_ medium=PressRelease). (?Aduro" oder das ?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für umweltfreundliche Technologien, das mithilfe chemischer Prozesse minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, gab heute bekannt, dass sein Managementteam im April an den im Folgenden aufgelisteten Investorenkonferenzen teilnehmen wird. Gabelli Funds 11 (https://www.gabelli.com/conferences/waste)(th) (https://www.gabelli.com/conferences/waste) Annual Waste & Environmental Services Symposium (https://www.gabelli.com/conferences/waste) Datum: 3. April 2025 Ort: The Harvard Club, New York City Referent: Ofer Vicus, CEO Diese Veranstaltung, zu der nur geladene Gäste zugelassen sind, bringt Führungskräfte und Investoren zusammen, die auf Umweltdienstleistungen und Abfalltechnologien spezialisiert sind. Aduro steht derzeit in Kontakt mit Investoren, die nach Möglichkeiten für innovative Lösungen im Bereich der Kreislaufwirtschaft und des chemischen Recyclings suchen. LD Micro 15 (https://www.meetmax.com/sched/event_116423/__welcome_cp.html?bank_access=0&even t_id=116423)(th) (https://www.meetmax.com/sched/event_116423/__welcome_cp.html?bank_access=0&even t_id=116423) Annual Invitational (https://www.meetmax.com/sched/event_116423/__welcome_cp.html?bank_access=0&even t_id=116423) Datum: 9. bis 10. April 2025 Ort: Westin Grand Central, New York Referent: Ofer Vicus, CEO Als eine der größten Zusammenkünfte von Microcap-Unternehmen und Investoren in Nordamerika bietet LD Micro ein Forum für Öffentlichkeitsarbeit und Investorenbindung. Mit seiner Teilnahme stärkt Aduro den Bekanntheitsgrad seiner Technologieplattform und unterstreicht die jüngsten Fortschritte bei der Skalierung seiner Pilotprojekte. CEM 13 (https://cem.ca/conference/scottsdale-capital-event-2025/)(th) (https://cem.ca/conference/scottsdale-capital-event-2025/) Annual Scottsdale Capital Event (https://cem.ca/conference/scottsdale-capital-event-2025/) Datum: 11. bis 13. April 2025 Ort: JW Marriott Phoenix Desert Ridge Resort, Scottsdale, Arizona Referent: Eric Appelman, CRO Die Veranstaltung bringt Unternehmen in der Wachstumsphase mit aktiven Kapitalmarktteilnehmern in einer Reihe von Einzelgesprächen und Networking- Sessions zusammen. Aduro wird diese Gelegenheit nutzen, um mit hochmotivierten Investoren in Kontakt zu treten, die an neuen Lösungen für saubere Technologien interessiert sind. Im Rahmen der Konferenzen nimmt das Unternehmen auch an Meetings mit Investoren teil. Um ein Treffen zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der betreffenden Konferenzen oder senden Sie eine E-Mail an aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com). Über Aduro Clean Technologies Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe

oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des

Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist ein bahnbrechender Ansatz, der geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Abe Dyck, Head of Business Development and Investor Relations ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com) +1 226 784 8889 KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/?utm_source=KCSA%20Aduro%20Directors&utm_campaign=PR132&ut m_medium=PressRelease) Jack Perkins, Senior Vice President aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com) Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen. Aufgrund der damit verbundenen Unsicherheiten sollte diesen Aussagen keine unangemessen hohe Zuverlässigkeit beigemessen werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören ungünstige Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist. Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6d94fc84-87ab-468d-b505- e8da8122bc28 °