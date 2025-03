Dürr will trotz Gewinnrückgang stabile Dividende zahlen

BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Dürr will seinen Aktionären trotz eines niedrigeren Gewinns eine stabile Dividende zahlen. Vorgeschlagen würden für 2024 erneut 0,70 Euro je Aktie, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bietigheim-Bissingen mit. Möglich würde dies durch einen um ein Fünftel gestiegenen freien Mittelzufluss von 157 Millionen Euro im vergangenen Jahr, hieß es. Unter dem Strich verdiente Dürr im vergangenen Jahr gut 102 Millionen Euro nach rund 110 Millionen ein Jahr zuvor. Das Unternehmen hatte bereits Anfang März seine Zahlen für 2024 vorgelegt./nas/he