Norwegen will neues deutschsprachiges Publikum gewinnen

LEIPZIG (dpa-AFX) - Norwegen will als Gastland der Leipziger Buchmesse neues deutschsprachiges Publikum für seine Literatur gewinnen. Der deutsche Markt sei für das nordeuropäische Land der wichtigste Auslandsmarkt, sagte Margit Walsø vom Verband "Norwegian Literature Abroad". Unter rund 500 Titeln, die pro Jahr aus dem Norwegischen in andere Sprachen übersetzt würden, rangierten die Übertragungen ins Deutsche fast immer an der Spitze.

Als Gastland hat Norwegen knapp 50 Autorinnen und Autoren nach Leipzig gebracht. Dazu gehören Stars wie Karl Ove Knausgård oder Maja Lunde. Bis zum Sonntag soll auf der Messe aber die gesamte Vielfalt der Literatur des 5,3-Millionen-Einwohner-Lands abgebildet werden./DP/jha/