Regula Berger wird Verwaltungsratspräsidentin der Bank Cler

An der gestrigen Generalversammlung der Bank Cler wurde Regula Berger, CEO des Mutterhauses Basler Kantonalbank und Vorsitzende der Konzernleitung, zur Verwaltungsratspräsidentin gewählt. Sie folgt auf Dr. Basil Heeb, der bereits im letzten Jahr seinen Rücktritt als CEO der Basler Kantonalbank bekannt gegeben hat. Neu in den Verwaltungsrat gewählt wurden Özlem Civelek für einen der drei Sitze der Basler Kantonalbank sowie Susanne Ziegler und Christian Reuss als unabhängige Mitglieder des Gremiums.

An der gestrigen Generalversammlung wurde Regula Berger zur Verwaltungsratspräsidentin der Bank Cler gewählt. Damit ist sie eine der wenigen Frauen an der Spitze einer Schweizer Bank. Sie ist seit 1. März 2025 CEO der Basler Kantonalbank und Vorsitzende der Konzernleitung und folgt auf Dr. Basil Heeb, der im Herbst 2024 seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Regula Berger ist seit 2019 Verwaltungsratsmitglied der Bank Cler. Mit ihrem fundierten Know-how und ihrer hohen Vertriebskompetenz wird sie die Positionierung und Bekanntheitssteigerung der Bank Cler im Schweizer Markt weiter vorantreiben.

Erneut Mehrheit an weiblichen Verwaltungsratsmitgliedern

Neben Regula Berger und Christoph Auchli wird neu Özlem Civelek, Leiterin Service Center des Konzerns BKB, als weitere Vertretung aus der Geschäftsleitung der Basler Kantonalbank, Einsitz in den Verwaltungsrat nehmen. Als unabhängige Mitglieder des Gremiums wurden Susanne Ziegler und Christian Reuss in den Verwaltungsrat gewählt. Mit den an der Generalversammlung erfolgten Neuwahlen liegt der Frauenanteil im Verwaltungsrat der Bank Cler erneut bei 57% und damit deutlich über dem Schweizer Durchschnitt.

Neuzugänge mit grossem Erfahrungsschatz

Mit Özlem Civelek, Susanne Ziegler und Christian Reuss erhält der Verwaltungsrat Neuzugänge mit langjähriger Erfahrung und hohen Kompetenzen im Finanzgeschäft, welche die bestehenden Profile optimal ergänzen. Özlem Civelek ist seit 2022 in der Geschäftsleitung der Basler Kantonalbank und verfügt über grosse Erfahrung in den Themenfeldern Payments, Risk und IT. Christian Reuss kennt als ehemaliger CEO der Schweizer Börse die Marktakteure und regulatorischen Rahmenbedingungen bestens. Zudem hat er erfolgreiche Wachstumsstrategien begleitet. Susanne Ziegler verfügt über eine fundierte Bankerfahrung und ein grosses Know-how in den Themen Risikomanagement, Produktmanagement und Digitalisierung von Vertriebsprozessen. Ergänzend zu ihrer Funktion als Verwaltungsratsmitglied nimmt sie Einsitz in den Prüfungs- und Risikoausschuss der Bank Cler.

Basil Heeb, Maya Salzmann und Christian Wunderlin treten aus dem Verwaltungsrat aus

Bereits im Juli letzten Jahres haben Maya Salzmann und Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin bekannt gegeben, dass sie sich nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung stellen. Der abtretende Verwaltungsratspräsident Dr. Basil Heeb hat Ende September 2024 den Wunsch geäussert, nach sechs Jahren als CEO der Basler Kantonalbank die operative Leitung auf den 1. März 2025 abzugeben.

Basil Heeb war seit Mitte 2019 Verwaltungsratspräsident der Bank Cler. Unter seiner Leitung wurde die Zusammenarbeit im Konzern und die Nutzung von Synergien weiter optimiert. Zudem hatte er eine prägende Rolle im Rahmen der aktuellen Strategie und hat die Positionierung der Bank Cler mit Ausrichtung auf die Geschäftsfelder Privatkunden, Private Banking, Immobilienkunden und Crossborder entscheidend beeinflusst. Christian Wunderlin war seit 2015 Mitglied des Verwaltungsrats und hat einen massgeblichen Beitrag an der erfolgreichen Neupositionierung der Bank Coop zur Bank Cler und deren strategische Ausrichtung geleistet. Zudem war er von April 2017 bis Ende 2024 Vorsitzender des Risikoausschusses und vom 1.1.2025 bis zu seinem Austritt Mitglied des Risiko- und Prüfungsausschusses. Maya Salzmann war von Juni 2019 bis Ende 2024 Mitglied des Prüfungsausschusses und hat die aktuelle Strategieperiode sowie die fokussierte Vertriebsausrichtung ebenfalls massgeblich mitgeprägt.

Regula Berger dankt den drei austretenden Mitgliedern des Verwaltungsrats für die herausragende Arbeit und ihren wichtigen Beitrag zur Positionierung der Bank Cler. Sie freut sich auf ihre neue Aufgabe: «Die Bank Cler verfügt mit ihrem schweizweiten Geschäftsstellennetz und dem Neobanking-Angebot Zak über ein einzigartiges Geschäftsmodell, welches ideal auf die heutigen Bedürfnisse der Kundschaft zugeschnitten ist. Mir ist es ein grosses Anliegen, diese Kombination aus traditionellem Banking und digitalem Angebot im Rahmen der Wachstumsstrategie gemeinsam mit der Geschäftsleitung der Bank Cler weiterzuentwickeln.»



Neue Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Bank Cler

Regula Berger (Präsidentin)

Christoph Auchli (Vizepräsident)

Özlem Civelek

Dr. Silvio Hutterli

Andreea Prange

Christian Reuss

Susanne Ziegler

Weitere Auskünfte erteilt:

Natalie Waltmann

Leiterin Kommunikation

Bank Cler AG, CEO Office

Telefon: +41 (0)61 286 26 03

E-mail: natalie.waltmann@cler.ch

Kurzprofil

Die Bank Cler AG ist eine Schweizer Bank mit Hauptsitz in Basel, die ihr Angebot auf die Bedürfnisse von Privat- und Immobilienkunden sowie auf das Private Banking ausrichtet. «Cler» kommt aus dem Rätoromanischen und steht für klar, hell, deutlich. Der Name ist Programm: Die Bank Cler macht das Bankgeschäft einfach und verständlich und berät auf Augenhöhe. Sie ist in allen Sprachregionen mit Geschäftsstellen vertreten. Zudem hat die Bank Cler mit «Zak» die erste Schweizer Neobanking-App auf den Markt gebracht. Die Bank Cler ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Basler Kantonalbank.

