ROUNDUP: Cancom vorsichtig für 2025 - Kunden investieren verhalten

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom blickt vorsichtig auf das noch junge Jahr. Nach einer schwachen wirtschaftlichen Entwicklung im privaten sowie im öffentlichen Sektor und einer damit verbundenen Kaufzurückhaltung der Kunden im vergangenen Jahr bringe auch 2025 "seine Herausforderungen mit", erklärte das Unternehmen am Montag in München bei der Vorlage endgültiger Geschäftszahlen für 2024. An der Börse geriet die Aktie unter Druck.

So erwartet Cancom für 2025 einen Umsatz von 1,7 bis 1,85 Milliarden Euro, nach einem Plus von rund 14 Prozent auf gut 1,7 Milliarden Euro im Vorjahr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte bei 115 bis 130 Millionen Euro liegen. Hier hatte Cancom im vergangenen Jahr 113 Millionen Euro erzielt, was etwas weniger war als 2023. Analysten haben im Durchschnitt beim operativen Gewinn 2025 mit gut 127 Millionen Euro bereits eher das obere Ende der Zielspanne auf dem Zettel.

Die Aktie verlor zum Wochenauftakt gut 13 Prozent im frühen Geschäft. Damit sind die bisherigen Kursgewinne im laufenden Jahr nahezu aufgezehrt. Martin Comtesse vom Investmenthaus Jefferies nannte den Ausblick "vorsichtig". Während die Umsatzprognose den Erwartungen des Marktes entspreche, liege die Prognose für das Ebitda in der Mitte der Spanne vier Prozent unter dem Konsens, notierte der Analyst. Hauptfaktoren für die gedämpften Aussichten seien die Investitionszurückhaltung von kleinen und mittleren Unternehmen im Angesicht der US-Zollpolitik sowie die Zurückhaltung von Kunden im öffentlichen Sektor, die derzeit die Regierungsbildung abwarteten.

Cancom hatte bereits im Februar vorläufige Zahlen für 2024 vorgelegt, die nun bestätigt wurden. Das Unternehmen hatte im November seine Jahresprognose gesenkt und das neue Ergebnisziel gerade so erreicht. Wie auch Rivale Bechtle hat Cancom unter seinen Kunden viele Auftraggeber aus dem öffentlichen Bereich. Die Haushaltslage sowie das Aus für die Ampel-Koalition im Bund im vergangenen Jahr brachte Unsicherheit in die Planungen.

Üblicherweise lässt sich mit Behörden vor allem im vierten Quartal das meiste Geschäft machen, wenn Reste von IT-Budgets aus öffentlichen Haushalten verbraucht werden. Aber auch im Mittelstand sorgte die Wirtschaftsschwäche in Deutschland und Europa für eine gedämpfte Nachfrage.

Seinen Aktionären will das Unternehmen eine unveränderte Dividende von 1,00 Euro je Aktie zahlen./nas/mis