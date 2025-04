Aktien Europa Schluss: Kurse steigen wieder nach vier schwachen Tagen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach zuletzt vier Börsentagen in Folge mit Verlusten hat der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 am Dienstag wieder leicht zugelegt. Anleger nutzten die jüngste Kursschwäche, die den wichtigen Index am Vortag auf den tiefsten Stand seit Anfang Februar gedrückt hatte, zu Käufen. Zum Handelsende stand für den EuroStoxx 50 ein Aufschlag von 1,37 Prozent zu Buche bei 5.320,30 Punkten.

Auch außerhalb der Eurozone standen die Signale auf Stabilisierung. Der Schweizer SMI gewann 0,70 Prozent auf 12.686,62 Zähler. Der britische FTSE 100 , der sich zuletzt besser geschlagen hatte, schloss mit 0,61 Prozent im Plus bei 8.634,80 Punkten./bek/jha/