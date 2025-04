Aktien Frankfurt Eröffnung: Etwas schwächer - Warten auf Trumps neue Zölle

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der deutlichen Kurserholung am Vortag treten die Anleger am Mittwoch bei deutschen Aktien wieder auf die Bremse. Am Tag der erwarteten Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump stand der Dax kurz nach der Eröffnung mit 0,40 Prozent im Minus bei 22.450 Punkten.

Anleger warten ab. Laut der Commerzbank wird darüber spekuliert, ob die USA einen pauschalen Gegenzoll auf alle Handelspartner, einen pauschalen Zoll auf bestimmte Länder oder von Land zu Land unterschiedliche Zollsätze erheben werden. Von der Helaba hieß es, die Verunsicherung bleibe erhöht, denn es werde eine Verschärfung des Handelskonflikts befürchtet. Trump will die neuen Zölle bei einer Veranstaltung im Rosengarten des Weißen Hauses (16.00 Uhr Ortszeit/22.00 Uhr deutscher Zeit) ankündigen.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank zur Wochenmitte um 0,13 Prozent auf 27.655 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor ein halbes Prozent./ajx/stk