Generalversammlung HUBER+SUHNER AG: Aktionäre genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrats

Die heutige 56. ordentliche Generalversammlung der HUBER+SUHNER AG hat allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt.

Die Generalversammlung der HUBER+SUHNER AG vom 2. April 2025 fand in Rapperswil SG statt. Zusammen mit den im Vorfeld schriftlich oder elektronisch abgegebenen Stimmen und den durch Vollmachterteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübten Rechte waren an der Generalversammlung 12'186'866 Aktienstimmen vertreten. Dies entspricht 63.51 % des gesamten Aktienkapitals.



Sämtliche Traktanden wurden gemäss den Anträgen des Verwaltungsrats genehmigt.



Insbesondere bestätigten die Aktionärinnen und Aktionäre Urs Kaufmann als Verwaltungsratspräsidenten und alle bisherigen Verwaltungsräte in ihren Ämtern. Die drei Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses wurden ebenfalls wiedergewählt.



Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten auch sämtlichen Vergütungsanträgen zu und genehmigten die Ausschüttung einer Dividende von CHF 1.90 brutto pro Namenaktie. Mit Ex-Dividende-Tag am 4. April 2025 erfolgt die Auszahlung der Dividende spesenfrei am Dienstag, 8. April 2025.



Das Protokoll der Generalversammlung der HUBER+SUHNER AG mit den detaillierten Ergebnissen zu den einzelnen Traktanden ist ab Donnerstag, 17. April 2025, verfügbar auf:

www.hubersuhner.com/de/unternehmen/investoren/generalversammlung



