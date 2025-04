USA: Löhne steigen wie erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Löhne im März wie erwartet gestiegen. Die durchschnittlichen Stundenlöhne legten gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet. Im Februar hatte das Lohnplus bei revidiert 0,2 Prozent (zunächst 0,3) gelegen.

Im Jahresvergleich stiegen die Löhne um 3,8 Prozent. Im Vormonat hatte der Anstieg 4,0 Prozent betragen./jsl/jkr/he