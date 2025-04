Stellantis verlängert mit Opel-Chef um drei Jahre

RÜSSELSHEIM (dpa-AFX) - Der Automanager Florian Huettl bleibt für weitere drei Jahre Chef beim Autohersteller Opel. Der Aufsichtsrat der deutschen Stellantis -Tochter hat den Vertrag des 48-Jährigen bis 2028 verlängert, wie das Unternehmen am Stammsitz Rüsselsheim bei Frankfurt mitteilte. Huettl hatte den Posten im Juni 2022 übernommen und führt zudem seit Dezember 2024 sämtliche Aktivitäten des Mutterkonzerns in Deutschland. Opel ist die einzige deutsche Marke in dem multinationalen Auto-Konzern mit Sitz in Amsterdam. Stellantis ist aus der Fusion von Fiat-Chrysler mit der französischen Peugeot-Mutter PSA entstanden, die bereits 2017 Opel übernommen hatte./ceb/DP/men